Играл в «Спартаке», ругался с Карпиным, а сейчас разгромил «Химки». Ивелин Попов блестяще вернулся на поле после травмы «крестов»

Сначала болгарин ассистировал форварду Барсову: прошел по левому флангу и сделал зрячий прострел на партнера.

Затем последовал первый гол Попова в матче — мастер-класс по тому, как надо на паузе обыгрывать соперников. Ивелин получил пас от Бурмистрова в штрафной, при приеме убрал Филина на паузе — тот проскочил вперед, а затем точно пробил низом в дальний угол.

Дубль Попов оформил на 75-й минуте: опять получил передачу от Бурмистрова во вратарской, а затем мощно пробил под перекладину.

По кандидатуре на звание лучшего игрока встречи вопросов не возникало. 33-летний атакующий полузащитник забивает во втором матче подряд: в прошлом туре он поразил ворота «Урала» — тот гол стал для Ивелина первым за 404 дня.

Все дело в травмах: год назад Попов перешел в «Сочи» из «Ростова», а затем повредил колено — порвал крестообразные связки. Операция и восстановление заняли почти год.

Трансфер вызывал скепсис и из-за бэкграунда легионера: Попов покидал берега Дона со скандалом. По его словам, тогдашний главный тренер ростовчан Валерий Карпин не относился к нему как к капитану команды.

— У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» — написал в тот момент Попов в своем Instargram после ухода.

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Сам Карпин подал ситуацию иначе.

— Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут, — говорил Валерий. — Я сказал, что в «Ростове» такое невозможно, у нас ни один футболист не будет проводить по 90 минут во всех встречах — это раз. И второе — мне никогда никто не имеет право говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не собирается.

В итоге Попов ушел в «Сочи», но начал приносить пользу команде Владимира Федотова спустя год. Карпин же покинул «Ростов» и возглавил сборную России.