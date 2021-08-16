Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
30
Футбол. Зарубежный
15.08
Барселона
Реал Сосьедад
42
Футбол. Зарубежный
15.08
Марсель
Бордо
22
Футбол. Зарубежный
15.08
Севилья
Райо Вальекано
30
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
16 августа, источник: Спорт-Экспресс

Играл в «Спартаке», ругался с Карпиным, а сейчас разгромил «Химки». Ивелин Попов блестяще вернулся на поле после травмы «крестов»

Сделав дубль и отдав голевой пас в матче с «Химками» (3:0), болгарский хавбек «Сочи» передал привет главному тренеру сборной России.

Сочи
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Твиттер ФК "Сочи"

Сначала болгарин ассистировал форварду Барсову: прошел по левому флангу и сделал зрячий прострел на партнера.

Затем последовал первый гол Попова в матче — мастер-класс по тому, как надо на паузе обыгрывать соперников. Ивелин получил пас от Бурмистрова в штрафной, при приеме убрал Филина на паузе — тот проскочил вперед, а затем точно пробил низом в дальний угол.

Дубль Попов оформил на 75-й минуте: опять получил передачу от Бурмистрова во вратарской, а затем мощно пробил под перекладину.

По кандидатуре на звание лучшего игрока встречи вопросов не возникало. 33-летний атакующий полузащитник забивает во втором матче подряд: в прошлом туре он поразил ворота «Урала» — тот гол стал для Ивелина первым за 404 дня.

Все дело в травмах: год назад Попов перешел в «Сочи» из «Ростова», а затем повредил колено — порвал крестообразные связки. Операция и восстановление заняли почти год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трансфер вызывал скепсис и из-за бэкграунда легионера: Попов покидал берега Дона со скандалом. По его словам, тогдашний главный тренер ростовчан Валерий Карпин не относился к нему как к капитану команды.

— У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» — написал в тот момент Попов в своем Instargram после ухода.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Сам Карпин подал ситуацию иначе.

— Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут, — говорил Валерий. — Я сказал, что в «Ростове» такое невозможно, у нас ни один футболист не будет проводить по 90 минут во всех встречах — это раз. И второе — мне никогда никто не имеет право говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не собирается.

В итоге Попов ушел в «Сочи», но начал приносить пользу команде Владимира Федотова спустя год. Карпин же покинул «Ростов» и возглавил сборную России.

Интересный нюанс: во время игры южан с «Химками» Карпин давал интервью в студии «Матч ТВ» и ему показывали голы, которые организовывал Попов. В новом сезоне Ивелин делает это не реже, чем весь «Ростов» вместе взятый.

Сочи
3:0
Первый тайм: 1:0
Химки
 Самое страшное открытие недели: футболистам смешно от мысли, что они могут выиграть
«Скажу как есть: он реально больной». Олдскульные бойцы вспоминают юного Дацика
Карпин: Прошу поддержать ребят. Если надо хейтить — давайте меня
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Ляич отказался переходить в московский «Спартак» из-за девушки
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь