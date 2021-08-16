Ляич отказался от перехода в «Спартак» из-за девушки. «Бешикташ» исключил его из состава

По информации источника, «Спартак» предложил «Бешикташу» аренду футболиста с правом выкупа. Турецкий клуб принял это предложение. Когда москвичи уже отправили официальные документы «Бешикташу», Ляич отказался от предложения, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве.

Ранее к Ляичу проявлял интерес ЦСКА. За 29-летним сербом также охотятся «Дженоа» и «Торино». Адем же рассчитывает вернуться в Италию, «Бешикташ» не против этого. У серба достаточно высокая зарплата — € 3,5 млн в год. Турки не против отпустить футболиста даже бесплатно.



Ляич начинал карьеру в «Партизане», а впоследствии выступал за «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Цвета «Бешикташа» он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, хавбек провёл 22 матча в Суперлиге, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает серба в € 6 млн.