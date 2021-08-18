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00:03 (мск), источник: Sport24

Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, отмена лимита ему в этом не поможет"

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит.

Конечно, у “Зенита” повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках. Но все равно, “Зенит” никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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