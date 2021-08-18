Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, отмена лимита ему в этом не поможет"

«Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит.



Конечно, у “Зенита” повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках. Но все равно, “Зенит” никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.