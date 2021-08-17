Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Шериф
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
ЧФР
Футбол. Зарубежный
16.08
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
16.08
Эльче
Атлетик
00
Все события
Фоторепортажи
16Токио-2020: лучшие кадры 8 августа
12ПСЖ представил Месси
18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Уфы» Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась во время матча

Защитник «Уфы Мориц Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась на матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Тогда девушка держала в руках плакат-обращение: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой вручил ей от всей команды свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня в социальных сетях «Уфы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бауэр выступает за клуб из столицы Республики Башкортостан с февраля 2021 года.

Читайте также
Уфа
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
 Американский тренер Нурмагомедова: «Деньги действительно изменили Хабиба»
Журналистка, которую просили обнажить грудь, показала фото в миниатюрном платье
Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине
«Миннесота» уже не верит в 8-летний контракт с Капризовым
«Зенит» и «Краснодар» подали жалобы на судейство в минувшем туре
Молодежная сборная России назвала состав на матчи отбора ЧЕ-2023
РПЛ занимает 19-е место в мире по уровню интенсивности футбола
Брейтуэйт намерен покинуть «Барсу», если ему не повысят зарплату
Холанд огорчит «Баварию», «Бенфика» победит ПСВ: ставки дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь