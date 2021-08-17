Защитник «Уфы» Бауэр подарил футболку болельщице, которая разделась во время матча

Тогда девушка держала в руках плакат-обращение: «Бауэр, подари футболку, а то холодно».

«Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой вручил ей от всей команды свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном сегодня в социальных сетях «Уфы».