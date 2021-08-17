«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС по поводу решений судей в 4-м туре РПЛ
«Зенит» и «Краснодар» направили обращения в
«Зенит» и «Краснодар» направили обращения в
Об этом сообщил председатель ЭСК, руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) при судействе Сергея Карасева: в ворота команды из
«Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» (3:2), встречу обслуживал Павел Шадыханов.
«Пока поступили обращения от “Зенита” и “Краснодара”. По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», — сказал Хачатурянц ТАСС.