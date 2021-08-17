«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС по поводу решений судей в 4-м туре РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) при судействе Сергея Карасева: в ворота команды из Санкт-Петербурга в конце игры был назначен пенальти после вмешательства VAR, а в начале второго тайма за две желтые карточки был удален полузащитник Далер Кузяев.