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18:34 (мск), источник: Sport24

«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС по поводу решений судей в 4-м туре РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» направили обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу решений арбитров в матчах 4-го тура РПЛ.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщил председатель ЭСК, руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) при судействе Сергея Карасева: в ворота команды из Санкт-Петербурга в конце игры был назначен пенальти после вмешательства VAR, а в начале второго тайма за две желтые карточки был удален полузащитник Далер Кузяев.

«Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» (3:2), встречу обслуживал Павел Шадыханов.

«Пока поступили обращения от “Зенита” и “Краснодара”. По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», — сказал Хачатурянц ТАСС.

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Локомотив
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
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