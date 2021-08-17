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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» заинтересован в еще одном игроке ЦСКА

По информации «СЭ», «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Отступные в контракте 21-летнего футболиста — 10 миллионов евро.

Представитель футболиста, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с ЦСКА. Сейчас Марадишвили получает около 300 тысяч евро. Сторона футболиста хочет повышения зарплаты или сменить команду.

Напомним, что в это трансферное окно из ЦСКА в «Локомотив» перешел Наир Тикнизян.

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