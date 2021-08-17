«Локомотив» заинтересован в еще одном игроке ЦСКА

Отступные в контракте 21-летнего футболиста — 10 миллионов евро.

Представитель футболиста, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с ЦСКА. Сейчас Марадишвили получает около 300 тысяч евро. Сторона футболиста хочет повышения зарплаты или сменить команду.