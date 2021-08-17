Агент Влашича: предлагал Николу всем топ-клубам Италии, включая «Наполи»
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что предлагал услуги игрока
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что предлагал услуги игрока
«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая “Наполи”. Какова вероятность, что Никола уйдёт в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», — цитирует Мартича Metaratings.ru.
Сообщалось, что армейцы отпустят игрока в аренду с опцией выкупа, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской