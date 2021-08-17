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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Влашича: предлагал Николу всем топ-клубам Италии, включая «Наполи»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, сообщил, что предлагал услуги игрока топ-клубам Италии.

ЦСКА
НаполиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая “Наполи”. Какова вероятность, что Никола уйдёт в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», — цитирует Мартича Metaratings.ru.

Сообщалось, что армейцы отпустят игрока в аренду с опцией выкупа, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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