«Зенит» и «Галатасарай» возобновили переговоры о трансфере защитника Маркана

По информации источника, в услугах бразильского футболиста заинтересован «Зенит». Ранее «Галатасарай» запрашивал € 12 млн за трансфер Маркана, но «Зенит» был готов заплатить € 8 млн. На данный момент переговоры между сторонами возобновились.



Напомним, накануне в матче 1-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» — «Галатасарай» (0:2) произошёл инцидент с участием Маркана. На 63-й минуте бразильский защитник вступил в перепалку со своим одноклубником, турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.