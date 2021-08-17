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17 августа, источник: Sports.Ru

Экс-игрок «Спартака» Яковлев провел переговоры с клубом КПЛ

По информации Sports.ru Казахстан, бывший футболист молодежной сборной России Павел Яковлев близок к переходу в «Кызыл-Жар».

Кызыл-Жар
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Источник: РИА "Новости"
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30-летний вингер Павел Яковлев в ближайшие дни прибудет в Петропавловск для подписания соглашения с «Кызыл-Жаром». Он пополнит состав северян в качестве свободного агента. Стороны уже провели переговоры и обговорили личные условия игрока.

Яковлев известен по выступлениям за московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Кроме того, левый вингер защищал цвета «Мордовии» и «Анжи». Последним местом работы был воронежский «Факел».

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