Экс-игрок «Спартака» Яковлев провел переговоры с клубом КПЛ

От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

30-летний вингер Павел Яковлев в ближайшие дни прибудет в Петропавловск для подписания соглашения с «Кызыл-Жаром». Он пополнит состав северян в качестве свободного агента. Стороны уже провели переговоры и обговорили личные условия игрока.