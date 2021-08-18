«Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в “Спартаке”»
Президент «Урала» Григорий Иванов — о скандалах в
Президент «Урала» Григорий Иванов — о скандалах в
После четырех туров чемпионата России по футболу среди команд РПЛ на последнем месте расположился екатеринбургский «Урал». В его активе всего одно очко. Столько же у «Крыльев Советов» и «Ростова», но самарцы выше по разнице голов, а ростовчане — по забитым мячам. Это привело к тому, что сразу после выездного поражения от «Сочи» (0:2) в третьем туре в отставку подал главный тренер команды Юрий Матвеев, возглавлявший «Урал» с июля прошлого года. Его сменил
В интервью «Известиям» многолетний президент «Урала» Григорий Иванов оценил старт команды, рассказал о смене тренера и задачах клуба на сезон.
— Как вам дебют Шалимова в матче со «Спартаком»?
— Для первой игры неплохо, особенно с учетом того, какой был соперник. Команда ведь под руководством Шалимова совсем немного тренировалась, меньше недели. За это время мало что изменишь в игре, но видно, что футболисты бились, пытались уйти от поражения. Да, ошибались, но и моменты создали, чтобы отыграться.
— Вы следили за ситуацией в «Спартаке»?
— Нам надо следить за собой. У нас свои дела, у «Спартака» — свои. Какая нам разница, что у них происходит? У них своя команда, свой коллектив, свои задачи. Нам надо выбраться из зоны вылета и закрепиться повыше в таблице.
— Но вы можете представить, что в «Урале» внутриклубные дела, некие переписки выйдут наружу, а члены семьи владельцев будут в Telegram вести перепалки с
— Повторюсь: мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать
— После увольнения Матвеева были ли другие кандидаты на его место помимо Шалимова?
— Других кандидатов не было, потому что все это произошло очень спонтанно и быстро, сразу после игры в Сочи. Юрий Александрович сказал, что ему надо
— Смена тренера в большей степени была инициативой Матвеева?
— Да. До этой игры с «Сочи» и даже после нее мы не планировали расставаться с Юрием Александровичем. Мы его очень уважаем. Этот человек давно работал в нашем клубе, он тренерскую карьеру начал в «Урале». Когда Матвеев закончил карьеру футболиста, он пытался найти себя в
Очень тяжело быть главным тренером. Это со стороны кажется, что тут ничего сложного. А на самом деле психологически трудно выполнять эту работу. Ты не видишь семью. Редко видишься с женой, детьми, внуками, даже если работаешь в родном регионе, где родился и прожил большую часть жизни, как Матвеев. Не каждый это выдержит.
— Почему, на ваш взгляд, были такие неудачные результаты в первые три тура?
— Трудно судить, ведь вы правильно отметили, что неудачные результаты. Но я не могу сказать, что мне не понравилась игра «Урала» в этих матчах. Даже в первом туре с «Краснодаром», хоть и счет разгромный не в нашу пользу (0:3), играли мы неплохо. Да и в первом тайме с «Нижним Новгородом» (1:1) действовали хорошо. Но
— Задачи на сезон не меняются?
— Они как были, так и остались — закрепиться в первой десятке. У Шалимова контракт на два сезона — нынешний и следующий. Будет выполнять задачу, продолжит работать. Не будет выполнять — все будет так же, как раньше. У нас нет неприкосновенных. А как Игорь Михайлович будет воплощать задачу в жизнь, не знаю, не могу за него говорить. Это тренерский вопрос, думаю, Шалимов сам вам расскажет, если спросите у него. В любом случае ничего не потеряно. Прошло всего четыре тура, мы пока ни от кого не отстали. Надо набирать очки и показывать хороший футбол.
— Год назад вы назначили в «Урал-2» главным тренером Дениса Клюева и его помощника Ансара Аюпова, ранее работавших на аналогичных должностях в
— Да. Это перспективные тренеры. Но я считаю, что они уже переросли «Урал-2», так как уже работали во второй лиге, когда возглавляли «Казанку». И если будет по ним хоть
— Почему не рискнули их повышать до работы в главной команде «Урала»?
— Сейчас не то время и место. Нужно их передвигать в основу в более спокойное время.
— Что скажете об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров?
— Я еще не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем