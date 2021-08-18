«Стараемся не допускать подобного тому, что происходит в “Спартаке”»

После четырех туров чемпионата России по футболу среди команд РПЛ на последнем месте расположился екатеринбургский «Урал». В его активе всего одно очко. Столько же у «Крыльев Советов» и «Ростова», но самарцы выше по разнице голов, а ростовчане — по забитым мячам. Это привело к тому, что сразу после выездного поражения от «Сочи» (0:2) в третьем туре в отставку подал главный тренер команды Юрий Матвеев, возглавлявший «Урал» с июля прошлого года. Его сменил экс-наставник «Краснодара», «Химок» и грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов. Первый матч под его руководством екатеринбургский клуб проиграл на выезде московскому «Спартаку» (0:1).

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В интервью «Известиям» многолетний президент «Урала» Григорий Иванов оценил старт команды, рассказал о смене тренера и задачах клуба на сезон.

— Как вам дебют Шалимова в матче со «Спартаком»?

— Для первой игры неплохо, особенно с учетом того, какой был соперник. Команда ведь под руководством Шалимова совсем немного тренировалась, меньше недели. За это время мало что изменишь в игре, но видно, что футболисты бились, пытались уйти от поражения. Да, ошибались, но и моменты создали, чтобы отыграться. Чуть-чуть не хватило. Думаю, если Игорю Михайловичу удастся стабилизировать игру, особенно в атаке, все станет лучше.

— Вы следили за ситуацией в «Спартаке»?

— Нам надо следить за собой. У нас свои дела, у «Спартака» — свои. Какая нам разница, что у них происходит? У них своя команда, свой коллектив, свои задачи. Нам надо выбраться из зоны вылета и закрепиться повыше в таблице.

— Но вы можете представить, что в «Урале» внутриклубные дела, некие переписки выйдут наружу, а члены семьи владельцев будут в Telegram вести перепалки с кем-то из руководства?

— Повторюсь: мы не следим за происходящим в «Спартаке», но у себя стараемся не допускать чего-то подобного. Все, кто у нас работал, до сих пор в нормальных отношениях с нами. Даже те, кого мы снимали с должности, или кто от нас уходил сам. Со всеми добрые отношения. Может быть, один человек только ушел от нас не очень хорошо, как я считаю, и со мной согласна большая часть клуба. А с остальными мы созваниваемся, общаемся. Все переживают за «Урал», выходят на связь после каждой игры. Так, поддерживаем контакты и с Гусевым (Павел Гусев, бывший главный тренер «Урала», в 2013 году вывел команду в Премьер-лигу. — «Известия»), и с Тархановым (Александр Тарханов, главный тренер «Урала» в 2013—2015 и 2016−2018 годах. — «Известия»), и вообще со всем тренерами, которые у нас работали. Клуб делает все, чтобы им работалось комфортно. Все их пожелания мы выполняем. Да, может быть, не смогли привезти Месси. Нас просили привезти Месси и Роналду, но мы не смогли. А так мы все желания выполняем.

— После увольнения Матвеева были ли другие кандидаты на его место помимо Шалимова?

— Других кандидатов не было, потому что все это произошло очень спонтанно и быстро, сразу после игры в Сочи. Юрий Александрович сказал, что ему надо куда-то уйти, отдохнуть, что-то надо поменять. И пришлось в пожарном порядке искать ему замену. Мы смотрели свободного тренера, который есть на рынке. Остановили выбор на Шалимове. Мы его знаем, я давно с ним знаком. Знаю его и как тренера, и как игрока. Так все и получилось.

— Смена тренера в большей степени была инициативой Матвеева?

— Да. До этой игры с «Сочи» и даже после нее мы не планировали расставаться с Юрием Александровичем. Мы его очень уважаем. Этот человек давно работал в нашем клубе, он тренерскую карьеру начал в «Урале». Когда Матвеев закончил карьеру футболиста, он пытался найти себя в каких-то других сферах. Но потом понял, что все это не его, что его — это футбол. У меня с ним очень хорошие отношения. Я считаю его своим товарищем, другом. И даже не думал убирать Матвеева с поста главного тренера. Но как получилось, так получилось. Возможно, действительно надо было что-то поменять, потому что стартовали неудачно.

Очень тяжело быть главным тренером. Это со стороны кажется, что тут ничего сложного. А на самом деле психологически трудно выполнять эту работу. Ты не видишь семью. Редко видишься с женой, детьми, внуками, даже если работаешь в родном регионе, где родился и прожил большую часть жизни, как Матвеев. Не каждый это выдержит.

— Почему, на ваш взгляд, были такие неудачные результаты в первые три тура?

— Трудно судить, ведь вы правильно отметили, что неудачные результаты. Но я не могу сказать, что мне не понравилась игра «Урала» в этих матчах. Даже в первом туре с «Краснодаром», хоть и счет разгромный не в нашу пользу (0:3), играли мы неплохо. Да и в первом тайме с «Нижним Новгородом» (1:1) действовали хорошо. Но что-то потом разладилось и перестало получаться. Не могу в чем-то упрекнуть команду и тренера. Готовились хорошо, тренировались хорошо, но бывают моменты, когда не идет и все. И мы, повторюсь, готовы были ждать, когда прорвет, но Матвеев решил сам уйти.

— Задачи на сезон не меняются?

— Они как были, так и остались — закрепиться в первой десятке. У Шалимова контракт на два сезона — нынешний и следующий. Будет выполнять задачу, продолжит работать. Не будет выполнять — все будет так же, как раньше. У нас нет неприкосновенных. А как Игорь Михайлович будет воплощать задачу в жизнь, не знаю, не могу за него говорить. Это тренерский вопрос, думаю, Шалимов сам вам расскажет, если спросите у него. В любом случае ничего не потеряно. Прошло всего четыре тура, мы пока ни от кого не отстали. Надо набирать очки и показывать хороший футбол.

— Год назад вы назначили в «Урал-2» главным тренером Дениса Клюева и его помощника Ансара Аюпова, ранее работавших на аналогичных должностях в фарм-клубе «Локомотива» — «Казанке». Вас устраивает их работа?

— Да. Это перспективные тренеры. Но я считаю, что они уже переросли «Урал-2», так как уже работали во второй лиге, когда возглавляли «Казанку». И если будет по ним хоть какое-то предложение, я никогда не буду их держать, потому что это очень квалифицированные тренеры. Я очень ими доволен. Мне бы хотелось, чтобы они работали на более высоком уровне. Это такие люди, которые фанатично любят футбол, работают 24 часа в сутки. Так что меня они вполне устраивают.

— Почему не рискнули их повышать до работы в главной команде «Урала»?

— Сейчас не то время и место. Нужно их передвигать в основу в более спокойное время.

— Что скажете об инициативе РФС о реформах с отменой лимита на легионеров?