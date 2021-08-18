«У ведущих в Европе секси-манера. Я — “своя”». Знакомьтесь: звезда «Динамо ТВ» и «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко

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Вы видите Полину Лысенко в медиа «Динамо»: сториз клубного инстаграма, канал на ютубе с интервью, челленджами и репортажами — ее работа. А еще Лысенко — распорядитель в «Что? Где? Когда?». Да, девушка в красном жилете и бабочке, которая с серьезным видом крутит волчок и следит за порядком, — это Полина.

Все это — в 22 года. Вот, как Лысенко к этому пришла:

Ее отец Андрей Лысенко 20 лет работал распорядителем «ЧГК», а теперь режиссер программы. Есть легенда, что бабочка перешла к Полине от папы;.

Бывала в домике в Нескучном саду в детстве, а в 17 лет (через папу) получила приглашение на работу от Бориса Крюка;.

Полина помогала с организацией чемпионатов мира по «Что? Где? Когда?»;.

Андрей — болельщик «Динамо», брал дочь на матчи и передал любовь к клубу;.

Лысенко поступила на журфак МГУ (окончила только что), занималась соцсетями «ЧГК» и сказала пресс-службе «Динамо», что готова помогать. Теперь почти не занимается соцсетями и сосредоточена на «Динамо ТВ».

Александр Муйжнек узнал у Полины детали взлета (например, как получила работу в 15 лет и попала на канал «Культура») и много нового о «Динамо». А еще расспросил о православии (Лысенко глубоко верующая и поет в церковном хоре), подкатах и феминизме, слезах и страхах и бешеном ритме жизни без выгораний.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3fkJx2o1Js/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3fkJx2o1Js/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3fkJx2o1Js/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Polina Lysenko (@topolina_13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Врач «Динамо» Ярдошвили был против Полины рядом с командой из-за суеверий. Лысенко писала о его смерти — прямо на паре в университете

— Болеть за «Динамо» — это же боль. Вроде бьетесь с «Наполи» в Лиге Европы — и тут же бан от УЕФА и вылет в ФНЛ. «Динамо» в еврокубках спустя шесть лет — и сразу Тбилиси.

— Мама шутила в 2016-м: «Надо “Динамо” всегда играть в ФНЛ — вы с папой такие счастливые домой приходите». Сейчас команда движется к тому, чтобы возвращаться счастливой со всех матчей РПЛ.

Наверное, есть кайф болеть за клубы, которые постоянно в топе. Но это не так интересно. Для меня «Динамо» как член семьи: чтобы с ним ни стряслось, все равно люблю его. Без прожитых вместе плохих времен нет такого родства. После ФНЛ мы стали сильнее.

Для меня болеть за «Динамо» — не боль. «Динамо» столько радости приносит в жизнь — например, камбэк с «Краснодаром» после 0:2. Такие эмоции! Самолет на обратном пути — непередаваемая атмосфера. В конце самолета врубили колонки, слушали музыку и радовались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEcf9mYHb7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEcf9mYHb7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEcf9mYHb7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Polina Lysenko (@topolina_13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тебя когда-то задевали шутки про дно?

— Нет. У «Динамо» очень самоироничные болельщики. Сами придумываем про себя шутки: «твердоверы», «страдай за “Динамо”». Пелось же: «Успех выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой».

— В «Динамо» сейчас полно молодежи, а как девушку рядом с собой воспринимали старшие?

— У главного врача Александра Эдуардовича Ярдошвили, царство ему небесное, поначалу возникали предубеждения по моему поводу — как и у других представителей старшего поколения. Александр Эдуардович мне как-то сказал: «Не надо тебе быть рядом с командой во время матчей». Было обидно, про себя думала: «Что за ерунда, что за суеверия, кто в них верит вообще».

На следующий матч я пришла, как и обычно — и мы выиграли 5:1 у «Локомотива». Пересеклись с Александром Эдуардовичем в коридоре, и он поздравил: «С победой, Полина». Признал. И с тех пор больше никогда мне ничего не говорил. Тем более, знал моего папу и ко мне относился по-отечески тепло.

Его очень не хватает.

— Помнишь день, когда Ярдошвили ушел из жизни?

— Я была в институте, и мне сообщили коллеги из пресс-службы: «Скончался Ярдошвили, нужно делать новость». Я тогда была на смене по социальным сетям. Меня начало трясти, я заплакала прямо на паре.

Мой руководитель Леонид [Шлыков] даже уточнил у меня: «Справишься?» Взяла себя в руки и выложила пост. Потом коллега перехватил смену и доработал этот трагичный день. Он прошел как в тумане.

Мы с Александром Эдуардовичем виделись на тренировке в понедельник, во вторник его не стало. Я, естественно, ревела, как и многие футболисты. Когда в среду Сандро собрал команду, слезы были у всех на глазах — тяжело было тренироваться. Выиграли у «Ротора» 3:0, и каждый гол посвящали Ярдошвили. Когда брала интервью у Вани Ордеца после, думала: сейчас заплачет. И все были в таком состоянии.

Похороны — еще тяжелее. Было много народу, люди даже падали в обморок. Плакали все, и футболисты тоже. Только там пришло осознание, что все это правда.

— Самое теплое воспоминание о Ярдошвили?

— У него была классная манера задавать вопросы футболистам на знания: «А ты знаешь, кто это?» — и вспоминал легенд «Динамо», ученых, известных людей. А потом: «Как ты можешь этого не знать?» Например, летели на самолете имени Лиепы, и он спрашивал у всех, кто это. Владик Карапузов ответил, потому что у него девушка — она балерина. Мне в начале он тоже устраивал квизы, но я часто отвечала и дальше он говорил так: «Отвечайте. Полина понятно, что знает».

Еще Александр Эдуардович Ярдошвили не понимал Тикток. Называл его Типтоп. Даже видео было, как я ему это объясняю.

— Ты часто плачешь?

— Да, бывает. Но если не поплачу, будет тяжело, не выплесну эмоции. Плакала, например, в Тбилиси. Я снимала за воротами, но ушла в подтрибунку при счете 0:2. Села на какую-то лестницу на этом старом стадионе (вообще это тренировочное поле) и ревела.

Такой потерянной я команду никогда не видела. Сидели с пустыми взглядами, смотрели в одну точку, ничего никому не хотелось. Всем было ужасно обидно. Мне как болельщику, который прошел с «Динамо» ФНЛ, так хотелось победы в том матче.

Грулеву не нравилось, что «Динамо ТВ» снимает разговоры игроков: «В Кемерово за такое камеры ломают». Шварц запрещает подходить к команде на тренировке — боится, что покалечатся о камеры.

— Кто для тебя был ориентиром, когда ты приходила на «Динамо ТВ»? Ты хотела делать контент как…

— Не могу сказать, что хотелось кому-то подражать, но во многом ориентировалась на «Барселону». Нравится их ведущая Джорджина Легер. Именно у них я почерпнула идею челленджа «90 секунд». Но дело не только в формате: хотела быть как Джорджина еще и по амплуа. Как правило, футбольные ведущие в Европе — шикарные девушки, в обтягивающих юбках, с декольте, у них секси-манера. А я, как кто-то сказал, девочка из соседней школы, своя. Вот с Легер мы этим похожи. Джорджина не красотка, но простая и искренняя. Выйдет в кадр в пижамных шортах — и ей вообще все равно! Это располагает.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNfkxH2hNAk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNfkxH2hNAk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNfkxH2hNAk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Georgina Léger (@georginaleger)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У тебя и правда крайне скромный образ. Что-то заставит тебя поменяться?

— Мне кажется, просто не смогу быть такой роковой леди — неестественно для меня. Плюс, таких много — а мне не нравится быть как все.

— У тебя есть ролевые модели в российских медиа?

— Ролевых моделей нет, но нравится Маша Орзул, тоже болельщица «Динамо». Но я скорее не про образ, а про то, как она говорит, как построена ее речь.

— «В сборе!» — твой главный проект в «Динамо». Как родилась идея?

— Придумывали на ходу. Задумка простая: я что-то рассказываю о сборах, мы показываем кадры с них и интервью. Пришли к ней вечером накануне вылета в Турцию. Наш оператор Рауф скинул пример ролика, и решили начать съемки на следующий же день в Шереметьево.

У меня было опасение, осилю ли. Нужно много отыгрывать самой, работать на камеру, правильно подавать информацию в кадре. Но я никогда не отказываюсь, даже если сомневаюсь — всегда сначала попробую. Мама поражается: мне страшно, а я все равно делаю хотя бы попытку. Лучше ошибиться, чем упустить шанс.

А тут еще и сценария не было: обсудили, и все. Приехали в Шереметьево и на месте решали, что снимаем. Увидела, например, что кто-то сменил прическу — подбегаю, спрашиваю. Что видели, то и снимали. В самолете я написала подводки, Рауф внёс свои правки (в таких форматах важно видение со стороны, чтобы докручивать идеи командой и приходить к интересным формулировкам). Вечером поставили у меня в номере отеля фон, разобрали, отодвинули кровать — комната превратилась в студию «Динамо ТВ». На следующий день Рауф смонтировал, добавили что-то, выпустили.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JNehS-N6UP8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марш-бросок был, конечно. Следующие три выпуска мы тоже делали вдвоем с Рауфом. Чуть не умерли на этом первом сборе.

И вот мы все делали на ходу — а болельщикам зашло. Я была в шоке от того, как хорошо восприняли, как поддержали нашу работу и меня. Первый раз вышла в кадр! До того появлялась только мельком — вела прямые эфиры в соцсетях, была корреспондентом и комментатором у бровки на матчах «Динамо-2». А это большой формат.

— У тебя были комплексы по поводу того, как ты выглядишь?

— Комплексы создает аудитория — а она меня поддержала. Мне всегда писали, что я молодец, что хорошо выгляжу (даже когда я сама считала, что выгляжу плохо). Только на такую аудиторию и можно качественно работать — иначе зажмешься, будто шаг влево, шаг вправо — расстрел.

В «Динамо» получаю искреннюю поддержку, как от родных. Мы, болельщики «Динамо», все как одна семья.

— Были комплименты твоей работе от высокопоставленных лиц «Динамо»?

— Подходил Юрий Алексеевич Соловьев [председатель совета директоров «Динамо»] и отметил, что ему нравится контент. Еще помню, как на зимний сбор приехал новый гендиректор Павел Константинович Пивоваров. Я подошла, представилась, и он тоже похвалил, сказал, что видел наши ролики.

Что касается игроков: главное для меня признание от них — не отказываются от интервью. Например, Себа Шиманьски или Заур Плиев не любят камеры, но все равно отвечают на вопросы. А еще парни соглашаются на самые разные, даже сложные идеи — например, Диего Лаксальт потратил в Австрии около часа, чтобы заплести мне косы и снять это для «В сборе!».

И я знаю: парни смотрят наши выпуски, оценивают. Обсуждала первые выпуски «В сборе!» с ребятами, и Лесовой с Грулевым рассказывали, что понравилось, а что нет. Вообще у нас есть инициативные ребята. Дима Скопинцев всегда за любой движ, сам говорит, что можно поснимать. Игорь Лещук много чем интересуется, подкидывает разные идеи, а недавно показывал форматы на ютубе, которые, по его мнению, можно преобразовать для «Динамо ТВ».

— Есть примеры вроде «Рубина», но почти все игроки в России закрытые и с трудом открыты к новому.

— Раньше игроки «Динамо» даже представить себе не могли, что будут под наблюдением 24 на 7, как во «В сборе». Однажды снимали разговоры по дороге на тренировку, а Слава Грулев сказал: «В Кемерово за такое камеры ломают». Это видео пошло на ютуб, посмеялись. А раньше бы не стали такое выкладывать, я думаю.

В «Динамо» нет ни одного неинтересного игрока. Ребята разносторонние — например, с Даней Фоминым обсуждаем театр, книги. Он мне советует произведения, которые читал, и я ему. В прошлом году параллельно изучали рассказы Шолохова — читали, делились впечатлениями. С Сережей Паршивлюком интересно пообщаться. Недавно разговаривали про иностранные языки, он читает в оригинале Драйзера. Лещук может рассказать много интересного в совершенно разных областях — машины, архитектура, искусство. С нашими парнями всегда есть о чем поговорить.

Часто первое впечатление о человеке обманчиво. Когда к нам пришел Даня Лесовой, я была первой, кто поприветствовал его на базе — мы снимали сюжет про его приезд. И я тогда подумала: «С ним будет тяжело». Мне Лес тогда показался закрытым и даже высокомерным.

А потом пообщались, и я поняла: Даня очень хороший и интересующийся парень. Просто не сразу открывается людям. Как-то проводила с ним прямой эфир, и Лесу задали вопрос, почему он никогда не улыбается. Он ответил: «Улыбаюсь, но тем, кому надо». Очень желаю Дане скорейшего восстановления и возвращения в команду!

Или Максимилиан Филипп. Казалось бы, приехала такая звезда из Бундеслиги. Я была уверена: будет такой ходить с короной на голове. А Милли никогда не отказывался от интервью, всегда с уважением относился к работе медиа и вообще оказался очень добрым, даже скромным парнем. До сих пор периодически списываемся, поздравляем друг друга с праздниками и победами.

— И Шварц такой же открытый?

— Сандро уникален. Он строит коллектив так, чтобы все чувствовали себя семьей. Всех из персонала знает по имени, поздравляет каждого с днем рождения в чате и на тренировках при всей команде. Но ладно праздники: Сандро собирает нас каждый месяц на собрания, задает вопросы, объясняет, чего хочет от нас, как видит работу.

При этом Сандро держит дистанцию: у него есть правила коммуникации. В Новогорске во время съемок нельзя заходить за периметр поля и вообще вплотную приближаться к игрокам. Нам, медиа-команде, конечно, хочется снимать поближе, но мы уважаем тренера и его работу. Сандро обо всех заботится, боится, что кто-то, не дай Бог, покалечится о технику.

Сейчас в команде вообще много правил. Немецкая точность — это прямо про Шварца. Но никаких проблем: наоборот хорошо, что везде дисциплина и порядок.

— Что планируешь реализовать сейчас?

— Хочется раскрывать футболистов через игровые форматы. Например, что-нибудь типа брейн-ринга. У меня есть тайное желание сделать «Что? Где? Когда?» для футболистов. Привезти ребят в Нескучный сад будет сложно, а вот волчок и зеркальный стол в Новогорск — вполне реально.

Девушке в футболе проще, чем мужчине, никто в «Динамо» не подкатывает, работает с 15 лет

— Что смотришь в футбольном ютубе?

— Стабильно — ничего, любимых каналов нет. Смотрю только урывками, периодически что-то вызывающее отклик или интересное. На самом деле просто нет времени. Пока училась, оно (помимо работы) уходило на универ. С учебой я закончила — может, начну смотреть что-то более регулярно.

— Бузова в эфире «Матча» как тебе? Совсем кринж?

— Мне кажется, это ее образ. Могу ошибаться, но, думаю, не Ольгу довели, а она осознанно пришла на тот эфир, чтобы отыграть роль. Поняла: можно сделать скандал — и сделала. Губерниев тоже был верен себе, не увидела от него чего-то вопиющего.

— «Почему наше ТВ так скатилось, почему девушку ценят за истерики и скандал, почему не заступаются» — таких эмоций не возникло?

— Да нет, сейчас все делают, что хотят. Удобно Бузовой такую роль играть — пожалуйста. Я совсем не феминистка.

Вообще всегда относилась к феминизму скорее отрицательно. Но недавно изучила вопрос, и теперь я за разумный феминизм. Девушка может получать образование, работать, где хочет, голосовать и так далее. Но «не уступай мне место, не придерживай дверь» — бред. Мужчина должен быть главным в семье, это заложено природой. Поэтому у мужчины часто и мозги лучше работают в определённых жизненных ситуациях. Бывает, не могу дойти до чего-то логически, а папа или друзья сразу находят решение.

У женщин есть свои сильные стороны — почему ими не пользоваться, зачем быть мужчинами? Я бы не хотела, чтобы ко мне относились как к мужчине: приятны внимание, забота, нежность.

— Девушкам тяжелее пробиться, построить карьеру? Про телик понятно, а в футболе?

— Девушке работать в футболе, думаю, даже проще — сложнее отказать в интервью. Но, конечно, нужно усилие или стечение обстоятельств, чтобы прийти в мужскую сферу.

И это здорово — быть одной из немногих девушек в медиа РПЛ. И в «Динамо» я долго была единственной девушкой — до прихода психолога Алены (правда, она не ездит на выезды) и фотографа Кристины. Мне это нравится, люблю работать в мужском коллективе: все как-то проще. Да и отношение к тебе особенное: чувствую заботу, знаю: если мне что-то понадобится или за меня надо будет заступиться, все сразу помогут. Никаких минусов, люблю дружить с парнями — поняла это именно в «Динамо». Вечный спор — есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Так вот я точно знаю: такая дружба есть.

— С кем дружишь в команде?

— Отношения хорошие со всеми. Но из наших футболистов больше всего дружу с Игорем Лещуком и Владом Карапузовым (сейчас он ушел в аренду в «Ахмат»). И с Ваней Карандашовым, его тоже можно причислить к футболистам после летних сборов.

С Игорем вообще первым познакомился мой папа, потом познакомил меня. Сейчас я общаюсь и с супругой Игоря, а мой папа периодически пересекается с его дядей, так как они оба коллекционеры значков.

— К тебе когда-то подкатывали игроки?

— Нет. Меня часто об этом спрашивают, но это изначально вопрос того, как ты поставишь себя в коллективе. Для ребят я скорее не девушка, а «свой парень», друг. Это мой стиль — и в одежде, и в общении. Все сразу поняли: я пришла в «Динамо» не мужа-футболиста искать, а работать. Всегда старалась быть на одной волне с командой — потому здесь и появились настоящие друзья.

— У тебя вообще находится время на себя, на личную жизнь?

— Личную жизнь не афиширую. А что касается времени на себя — то его вообще почти нет. Мама постоянно спрашивает: «Ты вообще когда-то высыпаться или отдыхать собираешься?» Подруги уже отчаялись видеть меня чаще, чем раз в месяц. Но, может, без учебы станет полегче.

— «Что? Где? Когда?», «Динамо», до этого лета — учеба. Как ты это выносила?

— Непросто, да. Но к такому ритму жизни привыкла — всегда хочется успеть все. И сил хватает, потому что я правда горю тем, что делаю. Иногда, конечно, бывает тяжело, например, на сборах или когда много матчей. Но немного отдохнешь — и отпускает.

— Я о том, что ты в том возрасте, когда можно нагуляться. А ты этого, кажется, лишена всю жизнь.

— Просто не представляю свою жизнь более свободной. Да и тусовки я никогда не любила: для меня гораздо лучше просто встретиться втроем с лучшими подругами.

С первого класса много занималась дополнительно, никогда не было свободного времени. С семи лет — фортепиано, потом ходила в художественную школу, там вообще два диплома получила. Учила разные языки — теперь английский, французский и испанский помогают мне в работе. Занималась теннисом, плаванием, танцами. Даже совсем чуть-чуть синхронным плаванием и конным спортом. Родители как-то отвезли меня в Кремлевскую школу верховой езды. Я там отзанималась всего пять-шесть раз, но в любом случае классный опыт. Понравился только теннис — играли с мамой, но потом оставила из-за графика.

Я всегда много работала, но при этом и хорошо отдыхала. Родители устраивали мне отпуск, если видели, что я много учусь. Могли даже отпросить меня у директора в разгар четверти на две недели и увезти на море.

Работаю я с 15 лет. Мне все время говорили: учись, потом будешь работать, а сейчас рано. Мне это не нравилось: уже хотела себя реализовывать. Тем более что индустрия медиа омолаживается — если начнешь работать только после универа, у тебя меньше шансов пробиться. Уже есть журналисты моложе меня на несколько лет, хотя казалось бы, мне 22. Поэтому я рада, что начала так рано — я успела понять, как это все работает, и сделать первые шаги тогда, когда это было нужно.

— Какой была первая работа?

— В 15 начала работать волонтером в компании «Игра ТВ». Первые деньги получила за работу администратором на программе «Культурная революция» на «Культуре» — заменяла редактора и встречала гостей. На первую зарплату купила родителям подарки на Новый год.

— Ты стала распорядителем в год поступления, два экзамена сдавала на утро после эфиров. Бывали срывы?

— Да, конечно. Я очень эмоциональна, даже были сбои со здоровьем из-за нервного напряжения. И все годы универа так же. Мои подруги свидетели: каждая сессия для меня — стресс. Плакала из-за страха не сдать экзамен. И сейчас, когда много всего сваливается, переживаю, что ничего не получится.

— При этом кадра ты никогда не боялась. Как так?

— Да, это удивительно, мама всегда поражалась этому. Например тому, что я в 18 лет без особого страха начала работать в прямом эфире. А я и сама не знаю почему, но не боюсь камер, чувствую себя раскованно.

Может, дело в генетике — я из телевизионной семьи. В школе всегда была ведущей на школьных мероприятиях, организовывала их, свободно выступала перед аудиторией. А вот экзаменов всю жизнь боялась жутко.

— Хейт ты когда-то ловила?

— У меня потрясающая поддержка от болельщиков в «Динамо» и телезрителей в ЧГК, за что я им очень благодарна. Даже не представляешь, как это важно.

Хейт тоже иногда случается. Например, когда я только появилась на «Динамо ТВ» бывало писали прямым текстом: девочка пришла хайпануть на имени великого клуба, ее интересует популярность, рисуется. Хочу, чтобы меня поняли: популярность — это неплохо, мне, конечно, приятно внимание. Но это не было и не будет самоцелью. Просто хочу делать классно для «Динамо», потому что это мой любимый клуб. Например, «В сборе!» участвовал в конкурсе «Матч ТВ» в номинации «Лучший ролик межсезонья» — и там эксперты и некоторые клубы («Рубин», «Сочи», «Химки») ставили нас на первое место. Вот это главное! Мы с коллегами делаем все, чтобы о «Динамо» заговорили, чтобы аудитории нравилось.

Возвращаясь к хейту — сейчас, когда в чате или в паблике болельщиков кто-то напишет про меня плохое, другие начинают меня защищать. И как же круто работать для такой аудитории! Если бы не эти болельщики, мне бы, наверное, не хватило моральных сил в какие-то моменты. Читаешь комментарии и хочется делать ещё лучше и круче, чтобы продолжать их радовать.

— Ты много рассказывала «Голу» про отца. А как на тебя повлияла мама?

— Она всегда максимально вкладывалась в меня. Проводила со мной много времени — общалась, играла, водила в театры и музеи. Я за детство в стольких музеях и на стольких операх, балетах побывала, что сложно сосчитать. Мама воспитывала во мне разностороннего и образованного человека. А еще они с бабушкой каждый вечер читали мне разные книги и так привили мне любовь к чтению. Мама теперь в шутку сетует: «Все детство водила ее по театрам, а она в итоге в папин футбол ушла!».

Отношения с родителями у меня максимально доверительные — могу рассказать им все, они мои лучшие друзья. В 17 лет ходила с мамой в кино. Надо мной смеялись, а мне было интереснее проводить время с ней, чем с друзьями. Знаешь, иногда кажется, что мама моложе меня. У нее свои взгляды на модные тренды, и это не я ей, а она мне рассказывает, что сейчас в моде.

Когда я начинала работать в «Что? Где? Когда», в воскресенье (свой единственный выходной) мама возила меня на работу. И до сих пор старается делать мою жизнь легче. Например, с матча «Динамо» несколько раз отвозила в Нескучный сад, когда матч и эфир были в один день — чтобы я успела в дороге перекусить и отдохнуть. Мама смотрит все наши матчи, разбирается в футболе. Прихожу домой — а мама одна смотрит Ла Лигу или вообще хоккей. А когда играет «Динамо», иногда советует мне, что у кого спросить во флеш-интервью после матча.

— Какой твой самый короткий промежуток между матчем и эфиром?

— «Динамо» играло с «Краснодаром». Матч начинался в 20 часов, «Что? Где? Когда» — в 22. Я отработала все до матча, запостила сториз — а дальше меня заменили, на матче я не работала, поехала на съёмочную площадку Еще недавно был случай, когда «Динамо» и «ЧГК» практически наложились друг на друга. Финал летней серии должен был быть в то воскресенье, когда я была с командой на сборах в Австрии. Но чудесным образом его перенесли на следующую неделю. И именно в воскресенье мы возвращались в Москву. Приземлились в 19:30, а в 20:30 я уже была на съемочной площадке. Очень переживала, что не успею, но все получилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2BkwSqnaN6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2BkwSqnaN6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2BkwSqnaN6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Polina Lysenko (@topolina_13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Общаешься на съемках «ЧГК» с Денисом Казанским?

— Да, мы ведь стоим рядом — хотя в любом случае общались бы, думаю! Восхищаюсь Денисом, один из лучших комментаторов нашего ТВ. Когда смотришь матчи с его комментарием, получаешь удовольствие. И мне, и папе интересно с ним поговорить на площадке.

Денис — невероятный профессионал. Восхищаюсь, как быстро, экспромтом отвечает на вопросы ведущего, как емко формулирует мысль без подготовки. Хотела бы подражать ему в этом, научиться так выражать свои мысли и строить свою речь. Все грамотно, оригинально, остроумно, хочется слушать и слушать.

Православие: боялась, что отойдет от служб, когда стала подростком, но без Бога все еще ни в чем не видит смысла. Молится за игроков «Динамо»

— Как к тебе пришла мечта петь в церковном хоре?

— С семи лет ходила в храм, воскресную школу и на занятия по пению в хоре. Как-то тянуло петь, не просто стоять, а участвовать в богослужениях. И сейчас стараюсь посещать службу каждое воскресенье.

Училась сначала в воскресной школе, потом на практике. Пою в хоре с 12 лет, сначала просто подпевала, потом стало получаться лучше. Я не певица, но для хора — нормально.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoUfglfgYTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoUfglfgYTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoUfglfgYTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Polina Lysenko (@topolina_13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В России принят соответствующий закон, хотя православие учит всепрощению. У тебя было желание кого-нибудь наказать за богохульство?

— Нет. Всякое случается, люди ведут себя странно и совершают дурацкие поступки.

— Ты веришь в чудо?

— Конечно. В жизни много чудес. Чудом можно назвать даже случаи, когда я чуть не попустила эфиры — но все обошлось по счастливому стечению обстоятельств. Как с финалом летней серии в этом году.

Я безумно переживала, что могу пропустить эфир. Смотрела билеты из Вены в Москву, понимала, что это нереально с ковидными ограничениями и ценами на билеты. И тут приходит новость: из-за Евро эфир «Что? Где? Когда» переносят. Ну как это? Для меня — чудо.

— Как часто молишься?

— Каждый день, но не всегда из-за работы уделяю этому много времени. В любом случае стараюсь хотя бы вечером уделить какое-то время молитве.

— Cоблюдаешь посты?

— Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко.

— Какой из посещенных храмов впечатлил больше всего?

— На Рождество мы с родителями традиционно ездим в паломнические поездки. Запомнилась церковь Покрова на Нерли. Хочу еще летом посетить. Ещё очень Красивый морской храм в Кронштадте.

— Что тебе дает религия?

— Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другое.

Сейчас вера помогает понять: все, что я делаю — не самоцель. Есть нечто большее всего земного. Вера помогает преодолевать любые сложности. Вроде бы нападает отчаяние — но ты знаешь, что все происходит по воле Божьей, как надо. Он знает, как вести тебя в этой жизни. Все не просто так. Когда университет заканчивала, навалилось просто все на свете, закончились силы, чуть ли не нервный срыв. Но где-то в глубине было осознание: все будет хорошо, все поправимо. Даже необязательно молиться — просто вспомнить о Боге, о Том, Кто всегда с тобой.

— С годами в тебе как-то менялась вера?

— У меня никогда не было сомнения. Для меня без Бога смысла ни в чем нет.

В возрасте 13−14 лет часто уходят из храма. Детей там много, а подростков нет — начинается переходный возраст, они начинают бунтовать: все, больше не хотим ходить в храм. Я реально боялась того, что не захочу ходить в храм, молилась за то, чтобы не отойти от него. Благодаря родителям и хору я осталась в храме, когда многие подростки обычно уходят.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bwx9J3BFIbQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bwx9J3BFIbQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bwx9J3BFIbQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Polina Lysenko (@topolina_13)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Такая истовая вера сейчас не особенно в моде. Кто-то вокруг тебя смеялась над этим, подвергал сомнению?

— В школе меня называли святошей: в храм хожу, вся такая правильная. Но это было не сильно — к тому же позже я ушла в лицей, а в институте всем всё равно, нет такого внимания друг к другу. Одна из двух лучших моих подруг тоже ходит в храм, она главный редактор приходской газеты, работает в православном журнале «Фома». Иногда ходим вместе на службы.

— Как считаешь, люди не ценят, что имеют, хотя им помогает Бог?

— Об этом было еще в евангельской притче: из десяти прокаженных, исцеленных Христом, только один поблагодарил. Мне кажется, люди вообще торопятся просить — и у других людей, и у Бога — а благодарить забывают. А это важно, даже если все плохо: радоваться тому, что есть и осознавать, что в итоге все выйдет в правильное русло. Ты думаешь «за что мне это» — а это все равно сыграет тебе на пользу, сделает тебя лучше.

— Кого знаешь из воцерковленных футболистов?

— Знаю, что Кирилл Панченко уважительно относится к вере. Володя Рыков тоже, друг нашей семьи. В «Динамо» и сейчас есть верующие футболисты, но я не хочу называть имена, это личное.

— Наш общий знакомый Евгений Фролов убежден, что Русская православная церковь оторвана от простых людей: «РПЦ — какая-то бизнес-организация. А народу нужна духовная помощь. Не так много батюшек осталось светлых».

— Не могу и не хочу ругать церковь и патриарха. Очень уважаю его. Господь говорил, что любая власть — от Бога. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой. Я всегда предлагаю почитать статьи Владимира Легойды, который как раз занимается взаимодействием церкви со СМИ. Он хорошо разъясняет эти моменты.

Священники — тоже люди, не все они идеальны, святые и нужно это понимать. Хорошо, когда у тебя есть священник, которому ты полностью доверяешь и который понимает тебя — например, мой священник, которого я считаю своим духовным наставником, подписан на меня в инстаграме и даже был с семьей на матче «Динамо» — ЦСКА.

Помолиться за «Динамо» его не прошу. Но сама пишу в записках имена футболистов (тех, кто крещен), молюсь, чтобы хорошо провели матч.

— Православие помимо прочего предполагает патриархальную семью. Почему это важно в 2021 году?

— В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Многие уверены: необязательно жениться. Семейные идеалы сейчас рушатся из-за соблазнов современного мира. А я считаю брак и венчание обязательными. В православии семья — святое. Она для меня всегда на первом месте. Петр и Феврония, покровители семьи, любви и верности — идеал супружеских отношений.

— Может ли муж бить жену? Православие не покровительствует домашнему насилию?

— Сложно представить, чтобы Петр бил Февронию. Патриархат предполагает уважение мужчины к женщине.

Мужчина главный, женщина должна его слушать. Муж отвечает за жену перед Богом — когда она слушается мужа, она слушается Бога. Муж несет за жену ответственность. Это может звучать немного средневеково, но мужчина — глава семьи. Это не значит, что решение принимает только он. Семья — союз личностей, при этом одна не подавляет другую, они на равных. Но мужчина — опора, так заложено природой.

— Тебе самой хочется семью?

— Да, конечно. У меня много работы, но если встанет вопрос между семьей и карьерой — выберу семью.

***

— Ты осуществила две мечты — ты в «Динамо» и «Что? Где? Когда?» Что дальше?

— Если бы меня в детстве спросили про «Динамо» и «ЧГК», я бы никогда не сказала, что окажусь тут. Поэтому не хочу загадывать, жизнь преподносит сюрпризы. Но сейчас хочется приложить свои усилия к тому, чтобы вывести «Динамо» в топ по общему охвату в медиа. «Зенит» и «Спартак» превзойти пока трудно, но можно быть в тройке. И очень хочется чемпионства «Динамо», конечно.

— А свое шоу, телекарьеры, будущего, условно, как у Канделаки?

— Странно прозвучит, учитывая, как много внимания я уделяю карьере, но я вообще не амбициозна. Быть руководителем сложно, полно бумажной работы. Творить, работать в поле — это мне нравится.

Чего-то хочу, горю делом, стремлюсь и перекладываю все силы к достижению цели. А загадывать, наверное, и не надо. Может, вообще расхочу работать и замуж выйду — мало ли! Жизнь сама приведет, куда нужно.