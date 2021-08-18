«У ведущих в Европе секси-манера. Я — “своя”». Знакомьтесь: звезда «Динамо ТВ» и «Что? Где? Когда?» Полина Лысенко
Большое интервью о работе с 15 лет, религии и дружбе с футболистами.
Большое интервью о работе с 15 лет, религии и дружбе с футболистами.
Вы видите Полину Лысенко в медиа «Динамо»: сториз клубного инстаграма, канал на ютубе с интервью, челленджами и репортажами — ее работа. А еще Лысенко — распорядитель в «Что? Где? Когда?». Да, девушка в красном жилете и бабочке, которая с серьезным видом крутит волчок и следит за порядком, — это Полина.
Все это — в 22 года. Вот, как Лысенко к этому пришла:
Александр Муйжнек узнал у Полины детали взлета (например, как получила работу в 15 лет и попала на канал «Культура») и много нового о «Динамо». А еще расспросил о православии (Лысенко глубоко верующая и поет в церковном хоре), подкатах и феминизме, слезах и страхах и бешеном ритме жизни без выгораний.
— Болеть за «Динамо» — это же боль. Вроде бьетесь с «Наполи» в Лиге Европы — и тут же бан от УЕФА и вылет в ФНЛ. «Динамо» в еврокубках спустя шесть лет — и сразу Тбилиси.
— Мама шутила в 2016-м: «Надо “Динамо” всегда играть в ФНЛ — вы с папой такие счастливые домой приходите». Сейчас команда движется к тому, чтобы возвращаться счастливой со всех матчей РПЛ.
Наверное, есть кайф болеть за клубы, которые постоянно в топе. Но это не так интересно. Для меня «Динамо» как член семьи: чтобы с ним ни стряслось, все равно люблю его. Без прожитых вместе плохих времен нет такого родства. После ФНЛ мы стали сильнее.
Для меня болеть за «Динамо» — не боль. «Динамо» столько радости приносит в жизнь — например, камбэк с «Краснодаром» после 0:2. Такие эмоции! Самолет на обратном пути — непередаваемая атмосфера. В конце самолета врубили колонки, слушали музыку и радовались.
— Тебя
— Нет. У «Динамо» очень самоироничные болельщики. Сами придумываем про себя шутки: «твердоверы», «страдай за “Динамо”». Пелось же: «Успех выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой».
— В «Динамо» сейчас полно молодежи, а как девушку рядом с собой воспринимали старшие?
— У главного врача Александра Эдуардовича Ярдошвили, царство ему небесное, поначалу возникали предубеждения по моему поводу — как и у других представителей старшего поколения. Александр Эдуардович мне
На следующий матч я пришла, как и обычно — и мы выиграли 5:1 у «Локомотива». Пересеклись с Александром Эдуардовичем в коридоре, и он поздравил: «С победой, Полина». Признал. И с тех пор больше никогда мне ничего не говорил. Тем более, знал моего папу и ко мне относился
Его очень не хватает.
— Помнишь день, когда Ярдошвили ушел из жизни?
— Я была в институте, и мне сообщили коллеги из пресс-службы: «Скончался Ярдошвили, нужно делать новость». Я тогда была на смене по социальным сетям. Меня начало трясти, я заплакала прямо на паре.
Мой руководитель Леонид [Шлыков] даже уточнил у меня: «Справишься?» Взяла себя в руки и выложила пост. Потом коллега перехватил смену и доработал этот трагичный день. Он прошел как в тумане.
Мы с Александром Эдуардовичем виделись на тренировке в понедельник, во вторник его не стало. Я, естественно, ревела, как и многие футболисты. Когда в среду Сандро собрал команду, слезы были у всех на глазах — тяжело было тренироваться. Выиграли у «Ротора» 3:0, и каждый гол посвящали Ярдошвили. Когда брала интервью у Вани Ордеца после, думала: сейчас заплачет. И все были в таком состоянии.
Похороны — еще тяжелее. Было много народу, люди даже падали в обморок. Плакали все, и футболисты тоже. Только там пришло осознание, что все это правда.
— Самое теплое воспоминание о Ярдошвили?
— У него была классная манера задавать вопросы футболистам на знания: «А ты знаешь, кто это?» — и вспоминал легенд «Динамо», ученых, известных людей. А потом: «Как ты можешь этого не знать?» Например, летели на самолете имени Лиепы, и он спрашивал у всех, кто это. Владик Карапузов ответил, потому что у него девушка — она балерина. Мне в начале он тоже устраивал квизы, но я часто отвечала и дальше он говорил так: «Отвечайте. Полина понятно, что знает».
Еще Александр Эдуардович Ярдошвили не понимал Тикток. Называл его Типтоп. Даже видео было, как я ему это объясняю.
— Ты часто плачешь?
— Да, бывает. Но если не поплачу, будет тяжело, не выплесну эмоции. Плакала, например, в Тбилиси. Я снимала за воротами, но ушла в подтрибунку при счете 0:2. Села на
Такой потерянной я команду никогда не видела. Сидели с пустыми взглядами, смотрели в одну точку, ничего никому не хотелось. Всем было ужасно обидно. Мне как болельщику, который прошел с «Динамо» ФНЛ, так хотелось победы в том матче.
Грулеву не нравилось, что «Динамо ТВ» снимает разговоры игроков: «В Кемерово за такое камеры ломают». Шварц запрещает подходить к команде на тренировке — боится, что покалечатся о камеры.
— Кто для тебя был ориентиром, когда ты приходила на «Динамо ТВ»? Ты хотела делать контент как…
— Не могу сказать, что хотелось
— У тебя и правда крайне скромный образ.
— Мне кажется, просто не смогу быть такой роковой леди — неестественно для меня. Плюс, таких много — а мне не нравится быть как все.
— У тебя есть ролевые модели в российских медиа?
— Ролевых моделей нет, но нравится Маша Орзул, тоже болельщица «Динамо». Но я скорее не про образ, а про то, как она говорит, как построена ее речь.
— «В сборе!» — твой главный проект в «Динамо». Как родилась идея?
— Придумывали на ходу. Задумка простая: я
У меня было опасение, осилю ли. Нужно много отыгрывать самой, работать на камеру, правильно подавать информацию в кадре. Но я никогда не отказываюсь, даже если сомневаюсь — всегда сначала попробую. Мама поражается: мне страшно, а я все равно делаю хотя бы попытку. Лучше ошибиться, чем упустить шанс.
А тут еще и сценария не было: обсудили, и все. Приехали в Шереметьево и на месте решали, что снимаем. Увидела, например, что
И вот мы все делали на ходу — а болельщикам зашло. Я была в шоке от того, как хорошо восприняли, как поддержали нашу работу и меня. Первый раз вышла в кадр! До того появлялась только мельком — вела прямые эфиры в соцсетях, была корреспондентом и комментатором у бровки на матчах «Динамо-2». А это большой формат.
— У тебя были комплексы по поводу того, как ты выглядишь?
— Комплексы создает аудитория — а она меня поддержала. Мне всегда писали, что я молодец, что хорошо выгляжу (даже когда я сама считала, что выгляжу плохо). Только на такую аудиторию и можно качественно работать — иначе зажмешься, будто шаг влево, шаг вправо — расстрел.
В «Динамо» получаю искреннюю поддержку, как от родных. Мы, болельщики «Динамо», все как одна семья.
— Были комплименты твоей работе от высокопоставленных лиц «Динамо»?
— Подходил Юрий Алексеевич Соловьев [председатель совета директоров «Динамо»] и отметил, что ему нравится контент. Еще помню, как на зимний сбор приехал новый гендиректор Павел Константинович Пивоваров. Я подошла, представилась, и он тоже похвалил, сказал, что видел наши ролики.
Что касается игроков: главное для меня признание от них — не отказываются от интервью. Например, Себа Шиманьски или Заур Плиев не любят камеры, но все равно отвечают на вопросы. А еще парни соглашаются на самые разные, даже сложные идеи — например, Диего Лаксальт потратил в Австрии около часа, чтобы заплести мне косы и снять это для «В сборе!».
И я знаю: парни смотрят наши выпуски, оценивают. Обсуждала первые выпуски «В сборе!» с ребятами, и Лесовой с Грулевым рассказывали, что понравилось, а что нет. Вообще у нас есть инициативные ребята. Дима Скопинцев всегда за любой движ, сам говорит, что можно поснимать. Игорь Лещук много чем интересуется, подкидывает разные идеи, а недавно показывал форматы на ютубе, которые, по его мнению, можно преобразовать для «Динамо ТВ».
— Есть примеры вроде «Рубина», но почти все игроки в России закрытые и с трудом открыты к новому.
— Раньше игроки «Динамо» даже представить себе не могли, что будут под наблюдением 24 на 7, как во «В сборе». Однажды снимали разговоры по дороге на тренировку, а Слава Грулев сказал: «В Кемерово за такое камеры ломают». Это видео пошло на ютуб, посмеялись. А раньше бы не стали такое выкладывать, я думаю.
В «Динамо» нет ни одного неинтересного игрока. Ребята разносторонние — например, с Даней Фоминым обсуждаем театр, книги. Он мне советует произведения, которые читал, и я ему. В прошлом году параллельно изучали рассказы Шолохова — читали, делились впечатлениями. С Сережей Паршивлюком интересно пообщаться. Недавно разговаривали про иностранные языки, он читает в оригинале Драйзера. Лещук может рассказать много интересного в совершенно разных областях — машины, архитектура, искусство. С нашими парнями всегда есть о чем поговорить.
Часто первое впечатление о человеке обманчиво. Когда к нам пришел Даня Лесовой, я была первой, кто поприветствовал его на базе — мы снимали сюжет про его приезд. И я тогда подумала: «С ним будет тяжело». Мне Лес тогда показался закрытым и даже высокомерным.
А потом пообщались, и я поняла: Даня очень хороший и интересующийся парень. Просто не сразу открывается людям.
Или Максимилиан Филипп. Казалось бы, приехала такая звезда из Бундеслиги. Я была уверена: будет такой ходить с короной на голове. А Милли никогда не отказывался от интервью, всегда с уважением относился к работе медиа и вообще оказался очень добрым, даже скромным парнем. До сих пор периодически списываемся, поздравляем друг друга с праздниками и победами.
— И Шварц такой же открытый?
— Сандро уникален. Он строит коллектив так, чтобы все чувствовали себя семьей. Всех из персонала знает по имени, поздравляет каждого с днем рождения в чате и на тренировках при всей команде. Но ладно праздники: Сандро собирает нас каждый месяц на собрания, задает вопросы, объясняет, чего хочет от нас, как видит работу.
При этом Сандро держит дистанцию: у него есть правила коммуникации. В Новогорске во время съемок нельзя заходить за периметр поля и вообще вплотную приближаться к игрокам. Нам,
Сейчас в команде вообще много правил. Немецкая точность — это прямо про Шварца. Но никаких проблем: наоборот хорошо, что везде дисциплина и порядок.
— Что планируешь реализовать сейчас?
— Хочется раскрывать футболистов через игровые форматы. Например,
— Что смотришь в футбольном ютубе?
— Стабильно — ничего, любимых каналов нет. Смотрю только урывками, периодически
— Бузова в эфире «Матча» как тебе? Совсем кринж?
— Мне кажется, это ее образ. Могу ошибаться, но, думаю, не Ольгу довели, а она осознанно пришла на тот эфир, чтобы отыграть роль. Поняла: можно сделать скандал — и сделала. Губерниев тоже был верен себе, не увидела от него
— «Почему наше ТВ так скатилось, почему девушку ценят за истерики и скандал, почему не заступаются» — таких эмоций не возникло?
— Да нет, сейчас все делают, что хотят. Удобно Бузовой такую роль играть — пожалуйста. Я совсем не феминистка.
Вообще всегда относилась к феминизму скорее отрицательно. Но недавно изучила вопрос, и теперь я за разумный феминизм. Девушка может получать образование, работать, где хочет, голосовать и так далее. Но «не уступай мне место, не придерживай дверь» — бред. Мужчина должен быть главным в семье, это заложено природой. Поэтому у мужчины часто и мозги лучше работают в определённых жизненных ситуациях. Бывает, не могу дойти до
У женщин есть свои сильные стороны — почему ими не пользоваться, зачем быть мужчинами? Я бы не хотела, чтобы ко мне относились как к мужчине: приятны внимание, забота, нежность.
— Девушкам тяжелее пробиться, построить карьеру? Про телик понятно, а в футболе?
— Девушке работать в футболе, думаю, даже проще — сложнее отказать в интервью. Но, конечно, нужно усилие или стечение обстоятельств, чтобы прийти в мужскую сферу.
И это здорово — быть одной из немногих девушек в медиа РПЛ. И в «Динамо» я долго была единственной девушкой — до прихода психолога Алены (правда, она не ездит на выезды) и фотографа Кристины. Мне это нравится, люблю работать в мужском коллективе: все
— С кем дружишь в команде?
— Отношения хорошие со всеми. Но из наших футболистов больше всего дружу с Игорем Лещуком и Владом Карапузовым (сейчас он ушел в аренду в «Ахмат»). И с Ваней Карандашовым, его тоже можно причислить к футболистам после летних сборов.
С Игорем вообще первым познакомился мой папа, потом познакомил меня. Сейчас я общаюсь и с супругой Игоря, а мой папа периодически пересекается с его дядей, так как они оба коллекционеры значков.
— К тебе
— Нет. Меня часто об этом спрашивают, но это изначально вопрос того, как ты поставишь себя в коллективе. Для ребят я скорее не девушка, а «свой парень», друг. Это мой стиль — и в одежде, и в общении. Все сразу поняли: я пришла в «Динамо» не
— У тебя вообще находится время на себя, на личную жизнь?
— Личную жизнь не афиширую. А что касается времени на себя — то его вообще почти нет. Мама постоянно спрашивает: «Ты вообще
— «Что? Где? Когда?», «Динамо», до этого лета — учеба. Как ты это выносила?
— Непросто, да. Но к такому ритму жизни привыкла — всегда хочется успеть все. И сил хватает, потому что я правда горю тем, что делаю. Иногда, конечно, бывает тяжело, например, на сборах или когда много матчей. Но немного отдохнешь — и отпускает.
— Я о том, что ты в том возрасте, когда можно нагуляться. А ты этого, кажется, лишена всю жизнь.
— Просто не представляю свою жизнь более свободной. Да и тусовки я никогда не любила: для меня гораздо лучше просто встретиться втроем с лучшими подругами.
С первого класса много занималась дополнительно, никогда не было свободного времени. С семи лет — фортепиано, потом ходила в художественную школу, там вообще два диплома получила. Учила разные языки — теперь английский, французский и испанский помогают мне в работе. Занималась теннисом, плаванием, танцами. Даже совсем
Я всегда много работала, но при этом и хорошо отдыхала. Родители устраивали мне отпуск, если видели, что я много учусь. Могли даже отпросить меня у директора в разгар четверти на две недели и увезти на море.
Работаю я с 15 лет. Мне все время говорили: учись, потом будешь работать, а сейчас рано. Мне это не нравилось: уже хотела себя реализовывать. Тем более что индустрия медиа омолаживается — если начнешь работать только после универа, у тебя меньше шансов пробиться. Уже есть журналисты моложе меня на несколько лет, хотя казалось бы, мне 22. Поэтому я рада, что начала так рано — я успела понять, как это все работает, и сделать первые шаги тогда, когда это было нужно.
— Какой была первая работа?
— В 15 начала работать волонтером в компании «Игра ТВ». Первые деньги получила за работу администратором на программе «Культурная революция» на «Культуре» — заменяла редактора и встречала гостей. На первую зарплату купила родителям подарки на Новый год.
— Ты стала распорядителем в год поступления, два экзамена сдавала на утро после эфиров. Бывали срывы?
— Да, конечно. Я очень эмоциональна, даже были сбои со здоровьем
— При этом кадра ты никогда не боялась. Как так?
— Да, это удивительно, мама всегда поражалась этому. Например тому, что я в 18 лет без особого страха начала работать в прямом эфире. А я и сама не знаю почему, но не боюсь камер, чувствую себя раскованно.
Может, дело в генетике — я из телевизионной семьи. В школе всегда была ведущей на школьных мероприятиях, организовывала их, свободно выступала перед аудиторией. А вот экзаменов всю жизнь боялась жутко.
— Хейт ты
— У меня потрясающая поддержка от болельщиков в «Динамо» и телезрителей в ЧГК, за что я им очень благодарна. Даже не представляешь, как это важно.
Хейт тоже иногда случается. Например, когда я только появилась на «Динамо ТВ» бывало писали прямым текстом: девочка пришла хайпануть на имени великого клуба, ее интересует популярность, рисуется. Хочу, чтобы меня поняли: популярность — это неплохо, мне, конечно, приятно внимание. Но это не было и не будет самоцелью. Просто хочу делать классно для «Динамо», потому что это мой любимый клуб. Например, «В сборе!» участвовал в конкурсе «Матч ТВ» в номинации «Лучший ролик межсезонья» — и там эксперты и некоторые клубы («Рубин», «Сочи», «Химки») ставили нас на первое место. Вот это главное! Мы с коллегами делаем все, чтобы о «Динамо» заговорили, чтобы аудитории нравилось.
Возвращаясь к хейту — сейчас, когда в чате или в паблике болельщиков
— Ты много рассказывала «Голу» про отца. А как на тебя повлияла мама?
— Она всегда максимально вкладывалась в меня. Проводила со мной много времени — общалась, играла, водила в театры и музеи. Я за детство в стольких музеях и на стольких операх, балетах побывала, что сложно сосчитать. Мама воспитывала во мне разностороннего и образованного человека. А еще они с бабушкой каждый вечер читали мне разные книги и так привили мне любовь к чтению. Мама теперь в шутку сетует: «Все детство водила ее по театрам, а она в итоге в папин футбол ушла!».
Отношения с родителями у меня максимально доверительные — могу рассказать им все, они мои лучшие друзья. В 17 лет ходила с мамой в кино. Надо мной смеялись, а мне было интереснее проводить время с ней, чем с друзьями. Знаешь, иногда кажется, что мама моложе меня. У нее свои взгляды на модные тренды, и это не я ей, а она мне рассказывает, что сейчас в моде.
Когда я начинала работать в «Что? Где? Когда», в воскресенье (свой единственный выходной) мама возила меня на работу. И до сих пор старается делать мою жизнь легче. Например, с матча «Динамо» несколько раз отвозила в Нескучный сад, когда матч и эфир были в один день — чтобы я успела в дороге перекусить и отдохнуть. Мама смотрит все наши матчи, разбирается в футболе. Прихожу домой — а мама одна смотрит Ла Лигу или вообще хоккей. А когда играет «Динамо», иногда советует мне, что у кого спросить во
— Какой твой самый короткий промежуток между матчем и эфиром?
— «Динамо» играло с «Краснодаром». Матч начинался в 20 часов, «Что? Где? Когда» — в 22. Я отработала все до матча, запостила сториз — а дальше меня заменили, на матче я не работала, поехала на съёмочную площадку Еще недавно был случай, когда «Динамо» и «ЧГК» практически наложились друг на друга. Финал летней серии должен был быть в то воскресенье, когда я была с командой на сборах в Австрии. Но чудесным образом его перенесли на следующую неделю. И именно в воскресенье мы возвращались в Москву. Приземлились в 19:30, а в 20:30 я уже была на съемочной площадке. Очень переживала, что не успею, но все получилось.
— Общаешься на съемках «ЧГК» с Денисом Казанским?
— Да, мы ведь стоим рядом — хотя в любом случае общались бы, думаю! Восхищаюсь Денисом, один из лучших комментаторов нашего ТВ. Когда смотришь матчи с его комментарием, получаешь удовольствие. И мне, и папе интересно с ним поговорить на площадке.
Денис — невероятный профессионал. Восхищаюсь, как быстро, экспромтом отвечает на вопросы ведущего, как емко формулирует мысль без подготовки. Хотела бы подражать ему в этом, научиться так выражать свои мысли и строить свою речь. Все грамотно, оригинально, остроумно, хочется слушать и слушать.
— Как к тебе пришла мечта петь в церковном хоре?
— С семи лет ходила в храм, воскресную школу и на занятия по пению в хоре.
Училась сначала в воскресной школе, потом на практике. Пою в хоре с 12 лет, сначала просто подпевала, потом стало получаться лучше. Я не певица, но для хора — нормально.
— В России принят соответствующий закон, хотя православие учит всепрощению. У тебя было желание
— Нет. Всякое случается, люди ведут себя странно и совершают дурацкие поступки.
— Ты веришь в чудо?
— Конечно. В жизни много чудес. Чудом можно назвать даже случаи, когда я чуть не попустила эфиры — но все обошлось по счастливому стечению обстоятельств. Как с финалом летней серии в этом году.
Я безумно переживала, что могу пропустить эфир. Смотрела билеты из Вены в Москву, понимала, что это нереально с ковидными ограничениями и ценами на билеты. И тут приходит новость:
— Как часто молишься?
— Каждый день, но не всегда
— Cоблюдаешь посты?
— Да, все. Лет с 13, когда детям можно начинать. Дается уже легко.
— Какой из посещенных храмов впечатлил больше всего?
— На Рождество мы с родителями традиционно ездим в паломнические поездки. Запомнилась церковь Покрова на Нерли. Хочу еще летом посетить. Ещё очень Красивый морской храм в Кронштадте.
— Что тебе дает религия?
— Она меня буквально сформировала. Видение мира, взгляды на жизнь, отношения, семью у православного человека другое.
Сейчас вера помогает понять: все, что я делаю — не самоцель. Есть нечто большее всего земного. Вера помогает преодолевать любые сложности. Вроде бы нападает отчаяние — но ты знаешь, что все происходит по воле Божьей, как надо. Он знает, как вести тебя в этой жизни. Все не просто так. Когда университет заканчивала, навалилось просто все на свете, закончились силы, чуть ли не нервный срыв. Но
— С годами в тебе
— У меня никогда не было сомнения. Для меня без Бога смысла ни в чем нет.
В возрасте 13−14 лет часто уходят из храма. Детей там много, а подростков нет — начинается переходный возраст, они начинают бунтовать: все, больше не хотим ходить в храм. Я реально боялась того, что не захочу ходить в храм, молилась за то, чтобы не отойти от него. Благодаря родителям и хору я осталась в храме, когда многие подростки обычно уходят.
— Такая истовая вера сейчас не особенно в моде.
— В школе меня называли святошей: в храм хожу, вся такая правильная. Но это было не сильно — к тому же позже я ушла в лицей, а в институте всем всё равно, нет такого внимания друг к другу. Одна из двух лучших моих подруг тоже ходит в храм, она главный редактор приходской газеты, работает в православном журнале «Фома». Иногда ходим вместе на службы.
— Как считаешь, люди не ценят, что имеют, хотя им помогает Бог?
— Об этом было еще в евангельской притче: из десяти прокаженных, исцеленных Христом, только один поблагодарил. Мне кажется, люди вообще торопятся просить — и у других людей, и у Бога — а благодарить забывают. А это важно, даже если все плохо: радоваться тому, что есть и осознавать, что в итоге все выйдет в правильное русло. Ты думаешь «за что мне это» — а это все равно сыграет тебе на пользу, сделает тебя лучше.
— Кого знаешь из воцерковленных футболистов?
— Знаю, что Кирилл Панченко уважительно относится к вере. Володя Рыков тоже, друг нашей семьи. В «Динамо» и сейчас есть верующие футболисты, но я не хочу называть имена, это личное.
— Наш общий знакомый Евгений Фролов убежден, что Русская православная церковь оторвана от простых людей: «РПЦ —
— Не могу и не хочу ругать церковь и патриарха. Очень уважаю его. Господь говорил, что любая власть — от Бога. Когда говорят про алчность священников, мне это кажется информационной пропагандой. Я всегда предлагаю почитать статьи Владимира Легойды, который как раз занимается взаимодействием церкви со СМИ. Он хорошо разъясняет эти моменты.
Священники — тоже люди, не все они идеальны, святые и нужно это понимать. Хорошо, когда у тебя есть священник, которому ты полностью доверяешь и который понимает тебя — например, мой священник, которого я считаю своим духовным наставником, подписан на меня в инстаграме и даже был с семьей на матче «Динамо» — ЦСКА.
Помолиться за «Динамо» его не прошу. Но сама пишу в записках имена футболистов (тех, кто крещен), молюсь, чтобы хорошо провели матч.
— Православие помимо прочего предполагает патриархальную семью. Почему это важно в 2021 году?
— В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Многие уверены: необязательно жениться. Семейные идеалы сейчас рушатся
— Может ли муж бить жену? Православие не покровительствует домашнему насилию?
— Сложно представить, чтобы Петр бил Февронию. Патриархат предполагает уважение мужчины к женщине.
Мужчина главный, женщина должна его слушать. Муж отвечает за жену перед Богом — когда она слушается мужа, она слушается Бога. Муж несет за жену ответственность. Это может звучать немного средневеково, но мужчина — глава семьи. Это не значит, что решение принимает только он. Семья — союз личностей, при этом одна не подавляет другую, они на равных. Но мужчина — опора, так заложено природой.
— Тебе самой хочется семью?
— Да, конечно. У меня много работы, но если встанет вопрос между семьей и карьерой — выберу семью.
— Ты осуществила две мечты — ты в «Динамо» и «Что? Где? Когда?» Что дальше?
— Если бы меня в детстве спросили про «Динамо» и «ЧГК», я бы никогда не сказала, что окажусь тут. Поэтому не хочу загадывать, жизнь преподносит сюрпризы. Но сейчас хочется приложить свои усилия к тому, чтобы вывести «Динамо» в топ по общему охвату в медиа. «Зенит» и «Спартак» превзойти пока трудно, но можно быть в тройке. И очень хочется чемпионства «Динамо», конечно.
— А свое шоу, телекарьеры, будущего, условно, как у Канделаки?
— Странно прозвучит, учитывая, как много внимания я уделяю карьере, но я вообще не амбициозна. Быть руководителем сложно, полно бумажной работы. Творить, работать в поле — это мне нравится.
Александр Муйжнек