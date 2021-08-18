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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник Клаудиньо готов дебютировать за «Зенит» в матче с «Уфой»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Клаудиньо готов дебютировать за «Зенит» в матче пятого тура Российского премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», сказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Зенит» объявил о подписании контракта с 24-летним Клаудиньо 13 августа.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 5, 21.08.2021, 16:00

Уфа-Зенит-

«Клаудиньо готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — цитирует Семака сайт «Зенита».

«Оправился ли после сотрясения Малком? Вы видели, у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю. Ярослав (Ракицкий) тренируется в общей группе, и, надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу», — добавил Семак.

Малком получил сотрясение мозга 15 августа в матче четвертого тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1). Ракицкий травмировался в игре второго тура с «Ростовом» (4:2) 1 августа.

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