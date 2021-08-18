Полузащитник Клаудиньо готов дебютировать за «Зенит» в матче с «Уфой»

«Оправился ли после сотрясения Малком? Вы видели, у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре он должен быть в строю. Ярослав (Ракицкий) тренируется в общей группе, и, надеюсь, с ним тоже все будет хорошо, и он будет готовиться к матчу», — добавил Семак.