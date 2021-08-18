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18:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Матч РПЛ между «Зенитом» и «Уфой» перенесли из-за жары

Футбольный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и петербургским «Зенитом» пройдет на два часа позже, чем предполагалось.

Зенит
Уфа
ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Игру перенесли из-за прогноза аномальной жары в столице Башкортостана, сообщается на официальном сайте Лиги.

Матч «Уфа» — «Зенит» изначально должен был начаться в субботу в 16.00 по московскому времени. Теперь встреча начнется в 18.00.

Матч между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом», который также состоится в субботу в Москве, начнется, наоборот, на два часа раньше — в 16.00 по московскому времени вместо 18.00.

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