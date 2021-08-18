Матч РПЛ между «Зенитом» и «Уфой» перенесли из-за жары

Матч «Уфа» — «Зенит» изначально должен был начаться в субботу в 16.00 по московскому времени. Теперь встреча начнется в 18.00.

Матч между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом», который также состоится в субботу в Москве, начнется, наоборот, на два часа раньше — в 16.00 по московскому времени вместо 18.00.