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18 августа, источник: Чемпионат.com

«Зенит» показал, как выглядит Малком после сотрясения в матче с «Локомотивом»

«Зенит» в «Инстаграме» выложил фото нападающего Малкома после сотрясения в матче с «Локомотивом» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее сообщил, что Малком получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом». Бразилец покидал поле в сопровождении врачей, которые прикладывали к его голове лёд. За несколько минут до этого «зенитовец» получил сильный удар по лицу от игрока «Локомотива» Станислава Магкеева. Россиянин случайно ударил ногой бразильца по голове.

«Малком после битвы с «Локо», — говорится в подписи к фото.

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В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову.

На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

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1:1
Первый тайм: 0:0
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