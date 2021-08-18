Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПСВ
Футбол. Еврокубки
17.08
Црвена Звезда
ЧФР
40
Футбол. Еврокубки
19.08
Славия Пр
Легия
Все события
Фоторепортажи
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
30Ничья «Локо» и «Зенита»
21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бросаем вызов традициям». «Краснодар» представил третью форму на новый сезон

«Краснодар» представил резервную форму сезона-2021/2022, выполненную в белом цвете.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«18 августа технический партнёр ФК “Краснодар” компания Puma презентовала третий игровой комплект. Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.

Новые футболки сочетают 100% переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт. Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесённое индивидуальным клубным шрифтом», — говорится в сообщении краснодарцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня третью форму на сезон-2021/2022 также представил «Манчестер Сити». Форма «горожан» схожа с формой «Краснодара» в части голубых горизонтальных линий на груди.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
СМИ: Врач сборной России ушел из-за конфликта с новым тренером
Емельяненко подерется с борцом, служившим в Ираке. Зачем?
«Не жалел сил». Что пишут про Головина во Франции
«Десантники не такие». Харитонов из уважаемого бойца стал шутом
Звезда «Динамо ТВ»: У ведущих в Европе секси-манера. Я — «своя»
Клаудиньо готов дебютировать за «Зенит» в матче с «Уфой»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь