«Бросаем вызов традициям». «Краснодар» представил третью форму на новый сезон

«18 августа технический партнёр ФК “Краснодар” компания Puma презентовала третий игровой комплект. Он бросает вызов традициям, представляя футбольную форму в совершенно новом формате, объединяющем культуру футбола и уличной одежды.



Новые футболки сочетают 100% переработанный полиэстер с передовой технологией терморегуляции dryCELL компании Puma. Это позволяет им идеально сидеть на игроках, не ограничивая их мобильность, а также обеспечивать сухость и комфорт. Привлекательной особенностью третьего комплекта является находящееся на уровне сердца название клуба, нанесённое индивидуальным клубным шрифтом», — говорится в сообщении краснодарцев.