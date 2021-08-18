Педро Роша: получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну

«Я получил важный опыт в России, но теперь рад вернуться в родную страну. Каждый футболист хочет выступать в крупных турнирах. И это также было причиной, которая побудила меня приехать сюда, в “Атлетико Паранаэнсе”. Этот клуб становился чемпионом и отлично выступал во всех соревнованиях, в которых принимал участие», — приводит слова Роши пресс-служба «Атлетико Паранаэнсе».