Трагическая судьба вратаря ЦСКА — Перхун получил страшную травму и ушел в 23

Ровно 20 лет назад случился самый страшный стык в истории российского футбола. В Махачкале во время матча «Анжи» — ЦСКА форвард хозяев Будун Будунов столкнулся с молодым вратарем армейцев Сергеем Перхуном. То столкновение для обоих закончилось больницей и тяжелейшими травмами. Однако если Будунов спустя несколько месяцев все-таки вернулся в футбол, то Перхун оправиться от повреждений, к несчастью, уже не смог.

«Умру, но не пропущу». Последний разговор Перхуна с отцом.

18 августа 2001 года в 22-м туре чемпионата России ЦСКА рубился с «Анжи» в Махачкале. К игре на стадионе «Динамо» беспроигрышная серия московского клуб достигла аж 17 матчей, а отставание от первого места после проваленного старта чемпионата сократилось всего до пяти очков. Поэтому в преддверии встречи настрой гостей был запредельным, а особенно замотивированным оказался 23-летний украинский вратарь Сергей Перхун, для которого та встреча была 13-й в футболке ЦСКА.

«Сережа мне позвонил. Он всегда звонил перед играми», — вспоминал отец вратаря Владимир Перхун. «Говорили как обычно, но вдруг вскользь он обронил: “Умру, но не пропущу…”. Я не придал тогда, этим словам значения. Кто тогда мог подумать, что я слышу голос сына в последний раз…».

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Отец футболиста так же признавался: накануне игры он не раз просыпался — ему снились ужасные кошмары.

«Идем мы с ним рядом по зеленому полю, держась за руки, и о чем-то спокойно беседуем. Никого не видно, райская тишина. Вдруг спереди откуда-то появляется черный безликий человек. Достает пистолет и без предупреждения стреляет в голову — сначала Сереже, а потом мне. Мы оба падаем на землю, мои глаза заливает кровь. Я медленно поворачиваю голову и пристально смотрю на сына. Его голова и лицо, как и у меня, в крови. Через силу я поднимаюсь на ноги, то же прошу сделать и Сережу, но он остается лежать на зеленой траве…», — рассказывал взволнованный Перхун-старший жене, вскочив с кровати.

«Чепуха это все!», — успокаивала Ольга супруга.

Едва ли кто-то мог предположить, что тот сон окажется вещим.

«Я не хотел нанести травму». Как Будунов столкнулся с Перхуном

Как бы страшно это не звучало, но слова Сергея Перхуна, брошенные в последнем разговоре с отцом, оказались правдой. В матче с «Анжи» он сделал все возможное, чтобы оставить ворота неприкосновенными. А на 75-й минуте, рискуя своим здоровьем, отважился пойти в ужасный стык с форвардом Будуном Будуновым за пределами штрафной, пытаясь прервать длинный заброс из глубины поля.

Выбежав из своих владений, Перхун выпрыгнул, выбил мяч головой и даже убрал, ногу чтобы не нанести травму сопернику. А спустя мгновение на огромной скорости в него влетел Будунов.

«Вратарь вышел из штрафной, отбить мяч руками не мог — вот и столкнулись головами. Чисто игровой момент. Не было ведь никакого умысла — нанести травму», — признавался нападающий «Анжи» tele-sport. ru.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VmDEU23G9No" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, после такого жесткого столкновения ни один из футболистов продолжить игру уже не смог. При помощи медиков они покинули поле.

Перхуна в воротах заменил Вениамин Мандрыкин, а счет на стадионе «Динамо» так и не был открыт. Но это уже никого не волновало — болельщики намного больше переживали за здоровье футболистов.

«Он говорил после удара: «Помогите ему, у него состояние хуже!». Как умер Сергей Перхун

Сразу после случившегося Перхуна отправили на «скорой» в больницу. Однако, как ни странно, тогда казалось, что намного сильнее пострадал Будунов.

«Когда произошло то столкновение — никто ни о чем плохом и не подумал. Миллион таких ситуаций в жизни случается. Ну рассечение, ну кровь видна. Остановить нельзя, надо было зашивать. Сергей находился в сознании, ушёл с поля на своих двоих. Я его заменил. После игры спросили у врачей: как там он? Сказали, что все в порядке, обычное рассечение. Мол, Серегу повезли в больницу, сейчас зашьют и оттуда в аэропорт», — рассказывал Вениамин Мандрыкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CStKJhMj3Z0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CStKJhMj3Z0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CStKJhMj3Z0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбол нашего детства (@insta_soccer)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«После удара я сознание потерял, очнулся в раздевалке. Спросил: “Как у него дела?” Мне сказали: “Не знаем”. А Сергея увезли. Не потому что ему хуже было, а потому что была одна скорая, и сначала помочь надо человеку из команды гостей. Он-то после удара сознания не терял, даже говорил: “Помогите ему, у него состояние хуже!” Никаких предчувствий не было», — признавался Будунов.

Следующие девять дней форвард провел в реанимации, а потом его перевели в обычную палату. Именно там он и узнал об ужасной новости: утром включил телевизор и неожиданно увидел фотографию Сергея Перхуна в траурной рамочке.

За то время пока форвард «Анжи» приходил в себя в реанимации, состояние Сергея Перхуна кардинально изменилось.

Как только вратаря привезли в больницу, врачи зашили ему рану на лбу, сделали две инъекции против столбняка и попросили подождать хотя бы два часа, чтобы убедиться, что все в порядке. При этом Перхун все время был в сознании: он даже поинтересовался, как ЦСКА сыграл в Махачкале и попросил Евгения Гинера взять его на следующий матч. Президент клуба не стал противиться и в итоге в микроавтобусе Перхун поехал в аэропорт.

Однако, к несчастью, отправиться в Москву в тот день Сергею было не суждено. После 15 минут езды вратарь вдруг потерял сознание, у него начались судороги. Автобус пришлось разворачивать обратно. В больнице Перхун впал в состоянии глубокой комы. Махачкалинские врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и констатировали ушиб первой степени и массивный отек мозга.

Вскоре к лечению вратаря подключились и московские медики. Осмотрев пациента, они решили перевести его в столицу: в ночь с 19 на 20 августа Перхун был доставлен в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Там врачи в течение недели отчаянно боролись за жизнь Сергея. Но спасти его, к сожалению, не удалось.

28 августа в 5:20 Перхуна не стало. Ему было всего 23.

«Когда я лежал в Бурденко, мне даже рассказали, почему Сергей умер. Кости черепа были тоньше, чем у обычного человека. В момент удара череп треснул, кровь стала поступать внутрь. Если б в Махачкале сразу сделали МРТ, поняли бы — необходима срочная трепанация. Вскрыли бы череп, убрали всю кровь, не было бы никаких последствий. Кровь же давит на мозг! Просто упустили время. У Петра Чеха травма была тяжелее. Но там Лондон, а здесь — Махачкала», — вспоминал Мандрыкин.

У погибшего вратаря осталось две дочери. Когда по России разошлась страшная весть, старшая дочь Катя была еще совсем маленькой, а младшая — Настя, еще находилась в животе у супруги Перхуна Юлии. Тем не менее смерть отца они все равно переживали очень болезненно.

«Как-то мы увидели, что младшенькая Настенька стоит у машины и плачет, а старшенькая Катенька стоит возле нее и молчит», — рассказывал Владимир Перхун. «Мама спрашивает, дескать, Катя, ты что, обидела Настю, почему она плачет?

— Нет, — отвечает Катя, — Настенька плачет за папой.

Мы изумились, и я спросил:

— Катя, как же Настя может плакать? Она же папу не помнит, это ты его помнишь, он тебя маленькую на ручках носил, а Настя родилась уже тогда, когда папы не было.

— Не знаю, — опять говорит Катя, — но Настенька все же плачет за папой.

Слезы накатываются на глаза, когда мы с женой видим, как обеим нашим внучкам не хватает папы. И они его очень часто вспоминают, разглядывая фотографии и слушая рассказы о нем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIgBm5YF3Ed/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIgBm5YF3Ed/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIgBm5YF3Ed/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by @anastasia_perhun</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сложилась судьба Будуна Будунова

Будун Будунов вернулся в футбол только в следующем году. Чтобы избавиться от комплексов и страхов, он сразу же начал бить головой на тренировках. И в итоге в первой же игре после возвращения — 9 марта 2002-го отметился победным голом в ворота «Зенита».

В следующие пять лет карьеры ему неоднократно приходился слышать с трибун оскорбления и выкрики «убийца», однако форвард мужественно справлялся с давлением и старался не обращать внимание на ненависть фанатов.

Будунов закончил карьеру всего лишь в 32 года. По словам форварда, он понял, что топ-клуб ему не светит, а играть за аутсайдеров ему уже было не интересно. После ушел в политику и добрался до поста председателя Федерации футбола Дагестана, который занимает и по сей день, работая на общественных началах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIX9xrLDass/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIX9xrLDass/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIX9xrLDass/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Лига Сергендир-аул (@liga_sergendiraul)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.