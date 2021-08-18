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18 августа, источник: Sport24

Трагическая судьба вратаря ЦСКА — Перхун получил страшную травму и ушел в 23

Ужасному столкновению в Махачкале — 20 лет.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Ровно 20 лет назад случился самый страшный стык в истории российского футбола. В Махачкале во время матча «Анжи» — ЦСКА форвард хозяев Будун Будунов столкнулся с молодым вратарем армейцев Сергеем Перхуном. То столкновение для обоих закончилось больницей и тяжелейшими травмами. Однако если Будунов спустя несколько месяцев все-таки вернулся в футбол, то Перхун оправиться от повреждений, к несчастью, уже не смог.

«Умру, но не пропущу». Последний разговор Перхуна с отцом.

18 августа 2001 года в 22-м туре чемпионата России ЦСКА рубился с «Анжи» в Махачкале. К игре на стадионе «Динамо» беспроигрышная серия московского клуб достигла аж 17 матчей, а отставание от первого места после проваленного старта чемпионата сократилось всего до пяти очков. Поэтому в преддверии встречи настрой гостей был запредельным, а особенно замотивированным оказался 23-летний украинский вратарь Сергей Перхун, для которого та встреча была 13-й в футболке ЦСКА.

«Сережа мне позвонил. Он всегда звонил перед играми», — вспоминал отец вратаря Владимир Перхун. «Говорили как обычно, но вдруг вскользь он обронил: “Умру, но не пропущу…”. Я не придал тогда, этим словам значения. Кто тогда мог подумать, что я слышу голос сына в последний раз…».

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Отец футболиста так же признавался: накануне игры он не раз просыпался — ему снились ужасные кошмары.

«Идем мы с ним рядом по зеленому полю, держась за руки, и о чем-то спокойно беседуем. Никого не видно, райская тишина. Вдруг спереди откуда-то появляется черный безликий человек. Достает пистолет и без предупреждения стреляет в голову — сначала Сереже, а потом мне. Мы оба падаем на землю, мои глаза заливает кровь. Я медленно поворачиваю голову и пристально смотрю на сына. Его голова и лицо, как и у меня, в крови. Через силу я поднимаюсь на ноги, то же прошу сделать и Сережу, но он остается лежать на зеленой траве…», — рассказывал взволнованный Перхун-старший жене, вскочив с кровати.

«Чепуха это все!», — успокаивала Ольга супруга.

Едва ли кто-то мог предположить, что тот сон окажется вещим.

Источник: Sport24

«Я не хотел нанести травму». Как Будунов столкнулся с Перхуном

Как бы страшно это не звучало, но слова Сергея Перхуна, брошенные в последнем разговоре с отцом, оказались правдой. В матче с «Анжи» он сделал все возможное, чтобы оставить ворота неприкосновенными. А на 75-й минуте, рискуя своим здоровьем, отважился пойти в ужасный стык с форвардом Будуном Будуновым за пределами штрафной, пытаясь прервать длинный заброс из глубины поля.

Выбежав из своих владений, Перхун выпрыгнул, выбил мяч головой и даже убрал, ногу чтобы не нанести травму сопернику. А спустя мгновение на огромной скорости в него влетел Будунов.

«Вратарь вышел из штрафной, отбить мяч руками не мог — вот и столкнулись головами. Чисто игровой момент. Не было ведь никакого умысла — нанести травму», — признавался нападающий «Анжи» tele-sport.ru.

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Разумеется, после такого жесткого столкновения ни один из футболистов продолжить игру уже не смог. При помощи медиков они покинули поле.

Перхуна в воротах заменил Вениамин Мандрыкин, а счет на стадионе «Динамо» так и не был открыт. Но это уже никого не волновало — болельщики намного больше переживали за здоровье футболистов.

«Он говорил после удара: «Помогите ему, у него состояние хуже!». Как умер Сергей Перхун

Сразу после случившегося Перхуна отправили на «скорой» в больницу. Однако, как ни странно, тогда казалось, что намного сильнее пострадал Будунов.

«Когда произошло то столкновение — никто ни о чем плохом и не подумал. Миллион таких ситуаций в жизни случается. Ну рассечение, ну кровь видна. Остановить нельзя, надо было зашивать. Сергей находился в сознании, ушёл с поля на своих двоих. Я его заменил. После игры спросили у врачей: как там он? Сказали, что все в порядке, обычное рассечение. Мол, Серегу повезли в больницу, сейчас зашьют и оттуда в аэропорт», — рассказывал Вениамин Мандрыкин.

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«После удара я сознание потерял, очнулся в раздевалке. Спросил: “Как у него дела?” Мне сказали: “Не знаем”. А Сергея увезли. Не потому что ему хуже было, а потому что была одна скорая, и сначала помочь надо человеку из команды гостей. Он-то после удара сознания не терял, даже говорил: “Помогите ему, у него состояние хуже!” Никаких предчувствий не было», — признавался Будунов.

Следующие девять дней форвард провел в реанимации, а потом его перевели в обычную палату. Именно там он и узнал об ужасной новости: утром включил телевизор и неожиданно увидел фотографию Сергея Перхуна в траурной рамочке.

Источник: Sport24

За то время пока форвард «Анжи» приходил в себя в реанимации, состояние Сергея Перхуна кардинально изменилось.

Как только вратаря привезли в больницу, врачи зашили ему рану на лбу, сделали две инъекции против столбняка и попросили подождать хотя бы два часа, чтобы убедиться, что все в порядке. При этом Перхун все время был в сознании: он даже поинтересовался, как ЦСКА сыграл в Махачкале и попросил Евгения Гинера взять его на следующий матч. Президент клуба не стал противиться и в итоге в микроавтобусе Перхун поехал в аэропорт.

Однако, к несчастью, отправиться в Москву в тот день Сергею было не суждено. После 15 минут езды вратарь вдруг потерял сознание, у него начались судороги. Автобус пришлось разворачивать обратно. В больнице Перхун впал в состоянии глубокой комы. Махачкалинские врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и констатировали ушиб первой степени и массивный отек мозга.

Вскоре к лечению вратаря подключились и московские медики. Осмотрев пациента, они решили перевести его в столицу: в ночь с 19 на 20 августа Перхун был доставлен в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Там врачи в течение недели отчаянно боролись за жизнь Сергея. Но спасти его, к сожалению, не удалось.

28 августа в 5:20 Перхуна не стало. Ему было всего 23.
Источник: Sport24

«Когда я лежал в Бурденко, мне даже рассказали, почему Сергей умер. Кости черепа были тоньше, чем у обычного человека. В момент удара череп треснул, кровь стала поступать внутрь. Если б в Махачкале сразу сделали МРТ, поняли бы — необходима срочная трепанация. Вскрыли бы череп, убрали всю кровь, не было бы никаких последствий. Кровь же давит на мозг! Просто упустили время. У Петра Чеха травма была тяжелее. Но там Лондон, а здесь — Махачкала», — вспоминал Мандрыкин.

У погибшего вратаря осталось две дочери. Когда по России разошлась страшная весть, старшая дочь Катя была еще совсем маленькой, а младшая — Настя, еще находилась в животе у супруги Перхуна Юлии. Тем не менее смерть отца они все равно переживали очень болезненно.

«Как-то мы увидели, что младшенькая Настенька стоит у машины и плачет, а старшенькая Катенька стоит возле нее и молчит», — рассказывал Владимир Перхун. «Мама спрашивает, дескать, Катя, ты что, обидела Настю, почему она плачет?

— Нет, — отвечает Катя, — Настенька плачет за папой.

Мы изумились, и я спросил:

— Катя, как же Настя может плакать? Она же папу не помнит, это ты его помнишь, он тебя маленькую на ручках носил, а Настя родилась уже тогда, когда папы не было.

— Не знаю, — опять говорит Катя, — но Настенька все же плачет за папой.

Слезы накатываются на глаза, когда мы с женой видим, как обеим нашим внучкам не хватает папы. И они его очень часто вспоминают, разглядывая фотографии и слушая рассказы о нем.

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Как сложилась судьба Будуна Будунова

Будун Будунов вернулся в футбол только в следующем году. Чтобы избавиться от комплексов и страхов, он сразу же начал бить головой на тренировках. И в итоге в первой же игре после возвращения — 9 марта 2002-го отметился победным голом в ворота «Зенита».

В следующие пять лет карьеры ему неоднократно приходился слышать с трибун оскорбления и выкрики «убийца», однако форвард мужественно справлялся с давлением и старался не обращать внимание на ненависть фанатов.

Будунов закончил карьеру всего лишь в 32 года. По словам форварда, он понял, что топ-клуб ему не светит, а играть за аутсайдеров ему уже было не интересно. После ушел в политику и добрался до поста председателя Федерации футбола Дагестана, который занимает и по сей день, работая на общественных началах.

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Сразу после гибели Перхуна Будунов хотел отправиться на похороны вратаря в его родной Днепропетровск. Однако руководство клуба посчитало, что этого делать не стоит. Тем не менее спустя несколько лет форвард все равно приехал на могилу Сергея и даже извинился перед его матерью. Будунов планировал встретиться и с другими членами семьи погибшего вратаря, однако ни отец, ни сестра, ни жена Перхуна не захотели видеть бывшего нападающего «Анжи».

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