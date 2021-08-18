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18 августа, источник: Чемпионат.com

ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча на три месяца

ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за трансфер аргентинского нападающего Адольфо Гайча, сообщает Refuerzos CASLA.

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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника, московский клуб опоздал на три месяца с выплатой в размере $ 500 тыс. Всего ЦСКА до сих пор должен «Сан-Лоренсо» $ 1,6 млн за Гайча. Отмечается, что аргентинский клуб пока не намерен обращаться в суд по этому вопросу.

Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины.

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