«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна
«Ростов» отклонил предложения «Ньюкасла» и «Норвич Сити» о покупке полузащитника Матиаса Норманна, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Фейсбуке».
«Ростов» отклонил предложения «Ньюкасла» и «Норвич Сити» о покупке полузащитника Матиаса Норманна, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Фейсбуке».
Зимой сообщалось, что норвежским хавбеком интересуются четыре клуба Российской
В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской