«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна

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Зимой сообщалось, что норвежским хавбеком интересуются четыре клуба Российской Премьер-Лиги и три — английской Премьер-лиги. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проявляют предметный интерес к норвежцу.

Из-за рубежа за Норманном следят «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Фулхэм». Отмечается, что ростовчане не планируют продавать Матиаса дешевле, чем € 17,5 млн, так как полузащитник является золотым активом клуба.