Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.08
Янг Бойз
Ференцварош
32
Футбол. Еврокубки
18.08
Мальме
Лудогорец
20
Футбол. Еврокубки
18.08
Бенфика
ПСВ
21
Футбол. Еврокубки
18.08
Селтик
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Легия
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Все события
Фоторепортажи
13Олимпиада в Токио: все чемпионы 8 августа
30Ничья «Локо» и «Зенита»
00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна

«Ростов» отклонил предложения «Ньюкасла» и «Норвич Сити» о покупке полузащитника Матиаса Норманна, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в «Фейсбуке».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Зимой сообщалось, что норвежским хавбеком интересуются четыре клуба Российской Премьер-Лиги и три — английской Премьер-лиги. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» проявляют предметный интерес к норвежцу.

Из-за рубежа за Норманном следят «Бёрнли», «Саутгемптон» и «Фулхэм». Отмечается, что ростовчане не планируют продавать Матиаса дешевле, чем € 17,5 млн, так как полузащитник является золотым активом клуба.

В прошлом сезоне РПЛ Норманн в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Первый скандал в сборной Карпина: врачи уходят после конфликта
«Бенфика» обыграла ПСВ и другие результаты игрового дня ЛЧ
Интервью Панарина – об Олимпиаде, Знарке и благотворительности
Сергей Перхун – из ворот в вечность. 20 лет трагедии в Махачкале
Ласицкене не дали американскую визу для участия в соревнованиях
Наследие Бартомеу. Как «Барса» справится с миллиардными долгами?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь