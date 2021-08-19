Самуэль Жиго может продолжить карьеру в «Торино»
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Торино» ведет переговоры с руководством «Спартака» о переходе защитника Самюэля Жиго.
Торино
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Торино» ведет переговоры с руководством «Спартака» о переходе защитника Самюэля Жиго.
По данным журналиста Джанлуиджи Лонгари, клуб из Италии может заплатить за игрока четыре миллиона евро. Однако, договоренностей о переходе пока нет.
Французский защитник защищает цвета «Спартака» с 2018 года. В его активе 78 матчей, 8 голов и 4 голевых передачи.