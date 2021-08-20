Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Кадис
Футбол. Еврокубки
19.08
Рейнджерс
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
19.08
Санта-Клара
Партизан
21
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
11:08 (мск), источник: Газета.Ру

Наставник «Ливерпуля» Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды Полом Эменном. Об этом передает сайт клуба.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Клопп и Эменн решили встретиться из-за того, что часть фанатов выкрикивала гомофобные кричалки в адрес футболиста «Норвича» Билли Гилмора в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

После игры «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и назвал кричалку оскорбительной. «Красные» призвали болельщиков не забывать о толерантности и отказаться от использования подобных выражений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее болельщики «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг с эмблемой «Тоттенхэма», которых был размещен в углу стадиона. Флаг был вывешен представителями группы ЛГБТ-фанатов «шпор» под названием Proud Lilywhites.

В прошлом сезоне АПЛ подопечные Юргена Клоппа заняли третье место, набрав 69 очков. Победителем турнира стал «Манчестер Сити».

Читайте также
 Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
Ученые увидели, как коронавирус поражает организм
Жиркову сегодня 38! ЦСКА подарит ему однолетний контракт?
«Локомотив» договорился о трансфере игрока сборной Франции
«Лучше, чем в молодости». Вагнер Лав клепает голы в еврокубках
«Зенит» хочет арендовать Лунева, но он отказывается возвращаться
«Арсенал» объявил о переходе игрока мадридского «Реала»
Газзаев назвал более подходящего тренера для сборной, чем Карпин
Дебют откладывается: Месси не поедет на выезд против «Бреста»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь