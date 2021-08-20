Наставник «Ливерпуля» Клопп провел встречу с лидером ЛГБТ-фанатов команды
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с лидером
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп провел встречу с лидером
Клопп и Эменн решили встретиться
После игры «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и назвал кричалку оскорбительной. «Красные» призвали болельщиков не забывать о толерантности и отказаться от использования подобных выражений.
Ранее болельщики «Манчестер Сити» сорвали радужный флаг с эмблемой «Тоттенхэма», которых был размещен в углу стадиона. Флаг был вывешен представителями группы
В прошлом сезоне АПЛ подопечные Юргена Клоппа заняли третье место, набрав 69 очков. Победителем турнира стал «Манчестер Сити».