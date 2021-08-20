Бохинен: «Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, переходя в ЦСКА»
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подвел итоги минувшего сезона, а также выразил сожаление по поводу непопадания армейцев в еврокубки.
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подвел итоги минувшего сезона, а также выразил сожаление по поводу непопадания армейцев в еврокубки.
— Зимой ты приходил в команду, у которой были шансы на еврокубки, но все поменялось. — Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой.
РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто. Прилетел из Норвегии, где мы еще не начали предсезонку, из отпуска попал прямо в тренировки (Бохинен перешел в ЦСКА за 6 дней до рестарта сезона-2020/21 — Sport24). Мой организм не справился — я получил травму и не внес вклад в результаты. Важно понять, почему так произошло — чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.
Сейчас мне важно набирать форму и избегать травм, чтобы хорошо начать сезон и стабильно выступать на дистанции. И нам, и персоналу нужно извлечь уроки из прошлого сезона, если не хотим повторения ситуации с травмами.
— Ты знаешь, что текущий сезон стал первым за 20 лет, когда ЦСКА не сыграет в еврокубках?— Впервые за 20 лет?!
— Да.— Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея. Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году, — сказал Бохинен в интервью корреспонденту Sport24 Алине Матинян.