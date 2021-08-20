Источник: Бека-Бека сегодня прилетит в Москву для подписания контракта «Локомотивом»
Полузащитник французского футбольного клуба «Кан» Алексис
Локомотив
КанЛетняя олимпиада
Полузащитник французского футбольного клуба «Кан» Алексис
Клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учета бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.
Алексис
На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.