Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Кадис
Футбол. Еврокубки
19.08
Рейнджерс
Алашкерт
10
Футбол. Еврокубки
19.08
Санта-Клара
Партизан
21
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Бека-Бека сегодня прилетит в Москву для подписания контракта «Локомотивом»

Полузащитник французского футбольного клуба «Кан» Алексис Бека-Бека сегодня прилетит в Москву для подписания соглашения «Локомотивом». Об этом сообщает L’Equipe.

Локомотив
КанЛетняя олимпиада
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Клубы договорились о трансфере за € 6 млн без учета бонусов. Стороны согласовали последние детали. Переход будет полностью оформлен до конца недели.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений.

На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Жиркову сегодня 38! ЦСКА подарит ему однолетний контракт?
«Лучше, чем в молодости». Вагнер Лав клепает голы в еврокубках
«Зенит» хочет арендовать Лунева, но он отказывается возвращаться
«Арсенал» объявил о переходе игрока мадридского «Реала»
Газзаев назвал более подходящего тренера для сборной, чем Карпин
Дебют откладывается: Месси не поедет на выезд против «Бреста»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь