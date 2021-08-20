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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Баженов — об уровне российского футбола: здесь всё плохо. Игрокам нужно уезжать

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уровне российского футбола.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я на сто процентов за отмену лимита. Хуже не станет. Я играл в дубле “Сатурна”, к нам из основы спускали 6−7 человек основных, оставалось всего 4−5 мест на 25 игроков молодёжки. Было очень трудно и весьма конкурентно. У нас ведь такие же люди, как и везде. 16−17-летний футболист в России — такой же, как и в любой другой стране, но мы не встроены в европейский рынок, у нас ведь свой путь. Люди в Сербии и Дании до 20 лет прекрасно понимают, что им нужно уходить в топ-5, стремятся туда изо всех сил и согласны на любой вариант, а у нас этого нет. Ребята хотят играть в нашем локальном чемпионате, а потом постепенно сдуваются, потому что перейти на высокий уровень в нашем чемпионате очень сложно, сам чемпионат неконкурентоспособен.

Тут дело в голове, в ментальности: “Нужно уезжать”. Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь всё плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно. Там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра. Это парадокс, но чтобы футбол развивался, чтобы чемпионат становился сильнее, нужно, чтобы футболисты отсюда уезжали», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

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