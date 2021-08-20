Никита Баженов — об уровне российского футбола: здесь всё плохо. Игрокам нужно уезжать
Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уровне российского футбола.
Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об уровне российского футбола.
«Я на сто процентов за отмену лимита. Хуже не станет. Я играл в дубле “Сатурна”, к нам из основы спускали 6−7 человек основных, оставалось всего 4−5 мест на 25 игроков молодёжки. Было очень трудно и весьма конкурентно. У нас ведь такие же люди, как и везде. 16−17-летний футболист в России — такой же, как и в любой другой стране, но мы не встроены в европейский рынок, у нас ведь свой путь. Люди в Сербии и Дании до 20 лет прекрасно понимают, что им нужно уходить в топ-5, стремятся туда изо всех сил и согласны на любой вариант, а у нас этого нет. Ребята хотят играть в нашем локальном чемпионате, а потом постепенно сдуваются, потому что перейти на высокий уровень в нашем чемпионате очень сложно, сам чемпионат неконкурентоспособен.
Тут дело в голове, в ментальности: “Нужно уезжать”. Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь всё плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно. Там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра. Это парадокс, но чтобы футбол развивался, чтобы чемпионат становился сильнее, нужно, чтобы футболисты отсюда уезжали», — цитирует Баженова «Матч ТВ».