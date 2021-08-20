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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Зенит» предложил Лунёву вернуться на правах аренды. Голкипер отказал клубу

«Зенит» предложил вратарю «Байера» Андрею Лунёву вернуться на правах аренды, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Предложение было направлено на этой неделе, но голкипер предпочел остаться в Германии и отказался.

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Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.

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