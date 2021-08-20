Источник: «Зенит» предложил Лунёву вернуться на правах аренды. Голкипер отказал клубу
«Зенит» предложил вратарю «Байера» Андрею Лунёву вернуться на правах аренды, сообщает
«Зенит» предложил вратарю «Байера» Андрею Лунёву вернуться на правах аренды, сообщает
Предложение было направлено на этой неделе, но голкипер предпочел остаться в Германии и отказался.
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за
На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.