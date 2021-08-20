Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

«Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав. Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к “Динамо” в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.



Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», — написал Карапузов в своем Instagram.