Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, извинился за празднование гола в ворота своего клуба.
Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, извинился за празднование гола в ворота своего клуба.
В мачте 4-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Карапузов забил победный мяч.
«Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав. Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к “Динамо” в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.
Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», — написал Карапузов в своем Instagram.
Арендное соглашение Карапузова с грозненцами рассчитано на один сезон.