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15:04 (мск), источник: Матч ТВ

Карапузов извинился за празднование гола в ворота «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, извинился за празднование гола в ворота своего клуба.

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"
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В мачте 4-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Динамо» Карапузов забил победный мяч.

«Да, я амбициозный человек и мне важно было удачно сыграть против клуба, где я не проходил в состав. Однако это желание, а также радость от первого забитого в РПЛ мяча и итоговой победы, не имеют ничего общего с моим отношением к “Динамо” в целом. Уважаю руководство клуба и команды, понимаю, что они имеют право принимать те решения, которые принимают.

Сейчас же хочу принести свои извинения за случившуюся ситуацию. Понимаю, как она выглядит со стороны. И прошу прощения, кого задели мои неосторожные слова», — написал Карапузов в своем Instagram.

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Арендное соглашение Карапузова с грозненцами рассчитано на один сезон.

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Ахмат
2:1
Первый тайм: 2:0
Динамо
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