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18:03 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» временно убрал Хвичу из заявки на РПЛ из-за травмы, чтобы заявить Тальби

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия сегодня был отзаявлен клубом из списка для участия в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки “Рубина” РПЛ.

Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби», — говорится в заявлении клуба.

У казанцев перебор легионеров, по нынешнеим правилам в заявке на сезон может быть лишь 8 легионеров.

Ранее «Рубин» вывел из заявки нападающего Джордже Деспотовича. Клуб сообщил, что это вызвано травмой игрока.

В 4 матчах нынешнего сезона РПЛ 20-летний Кварацхелия забил 1 гол.

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