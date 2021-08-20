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19:34 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша

В «Локомотиве» сообщили, что форвард клуба Зе Луиш получил травму на тренировке.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», — сказали в пресс службе «Локомотива» корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.

Зе Луиш в текущем сезоне провел 3 матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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