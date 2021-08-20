«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша
В «Локомотиве» сообщили, что форвард клуба Зе Луиш получил травму на тренировке.
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В «Локомотиве» сообщили, что форвард клуба Зе Луиш получил травму на тренировке.
«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», — сказали в пресс службе «Локомотива» корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.
Зе Луиш в текущем сезоне провел 3 матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.