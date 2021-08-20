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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Байера» Андрей Лунев отказался от возвращения в «Зенит», причины, подробности

Где чемпиону России найти еще одного вратаря?

Зенит
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Источник: Официальная страница ФК "Байер" Леверкузен в Facebook
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Источник: «Зенит» предложил Лунёву вернуться на правах аренды. Голкипер отказал клубу

В Петербурге всерьёз напряжены из-за отсутствия реальной конкуренции во вратарской линии. После ухода Андрея Лунёва клуб никого не подписал на замену. Поэтому сейчас Михаил Кержаков безальтернативно первый номер, на крайний случай есть очень талантливый Даниил Одоевский, который пока не получает шанс, а третьим значится Дэвид Бязров. Конечно, этого мало для Лиги чемпионов. Именно поэтому «Зенит» сейчас ищет всевозможные варианты.

Один из них — приглашение на просмотр вратаря белорусского «Руха» Павла Павлюченко. Парень потренировался с «Зенитом» и, насколько я понимаю, клуб рассматривал возможность его подписания. Однако многое застопорилось во время переговоров между клубами. В Питере оказались не готовы тратить на игрока большие деньги. «Рух» запросил 1,5 миллиона евро. В «Зените» отказались. Посчитали, что дорого. Плюс клуб не хочет препятствовать развитию Одоевского. Это одна из причин несостоявшейся сделки.

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Возможность возвращения Андрея Лунёва тоже рассматривалась. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против», но источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. По нашим данным, руководство «Зенита» вышло на игрока, чтобы узнать его позицию по вопросу аренды хотя бы до зимы, но Андрей отказался рассматривать этот вариант. В его планах — остаться в Германии и бороться за место в составе «Байера». Комментарий «Зенита» по этой теме получить не удалось. Клуб традиционно не реагирует на такого рода информацию.

Вероятно, после этого отказа Андрей окончательно закрыл даже теоретическую возможность возвращения в Петербург. Первую дверь он захлопнул, когда отказался от подписания нового контракта в июне. У каждой из сторон здесь своя правда: «Зенит» боялся переплатить, а сам игрок не очень то и хотел оставаться в клубе. А когда понял, что сомневается и руководство, окончательно решил уйти. Правда, пару недель даже потренировался в Петербурге после истечения контракта, но уже не с «Зенитом».

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Теперь же Андрей закрыл для себя вторую дверь. Вряд ли в клубе позитивно восприняли отказ Лунёва вернуться, учитывая реальные проблемы с голкипером. И вновь его уже точно не позовут. Слишком накалённые отношения.

Но интересно, что теперь делать «Зениту» с выбором конкурента для Кержакова. В РПЛ у них вряд ли получится найти ему альтернативу за условный миллион евро. Даже если представить, что цена игрока действительно такая, потенциального продавца наверняка затмит образ богатейшего клуба России, и ценник резко возрастёт.

Беленов? Джанаев? Лантратов? Или снова смотреть в соседние чемпионаты? У клуба серьёзные проблемы перед Лигой чемпионов. Времени осталось совсем немного.

Автор: Дмитрий Зимин

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