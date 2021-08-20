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20:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Спартака» Жиго сможет сыграть с «Арсеналом»

27-летний защитник «Спартака» Самюэль Жиго включен в состав делегации красно-белых на выездной матч 5-го тура РПЛ с «Арсеналом», который состоится в субботу, 21 августа.

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Источник: РИА "Новости"
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Футболист прибыл в Тулу наравне с остальными игроками основы и готовится к встрече с «канонирами». Решение о включении француза в стартовый состав примет главный тренер Руй Витория.

Напомним, что существует вероятность перехода Жиго в «Торино». По данным «СЭ», москвичи, намереваются выручить от его продажи пять миллионов евро. Кроме того, «Спартак» хочет включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений защитника в команде из Турина.

Контракт Жиго с красно-белых рассчитан до конца июня 2022 года. В прошлом сезоне Самюэль провел за спартаковцев 27 официальных встреч во всех турнирах, забив три мяча и отдав одну голевую передачу. В новом на его счету шесть игр.

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