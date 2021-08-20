В Грузии сообщили о серьезном прогрессе «Тоттенхэма» в переговорах о переходе Кварацхелии

По данным источника, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что «Рубин» исключил Кварацхелию из заявки на сезон в РПЛ. Но в казанском клубе объяснили, что Хвича исключён временно из-за травмы.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне 20-летний Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три мяча и отдал две голевые передачи.