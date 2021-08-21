Сколько своих воспитанников в клубах РПЛ. ЦСКА и «Спартак» — в числе лидеров
Четыре команды в этом сезоне вообще не задействовали доморощенных футболистов.
Развитие академий — одна из задач клубов Российской
В сезоне-2021/2022 за «Краснодар» сыграли пять воспитанников: Сулейманов, Сафонов, Черников, Сперцян, Агкацев. Шапи и Матвей сыграли за «быков» 148 матчей на двоих с момента дебюта. Правый вингер «Краснодара» за 82 игры забил 16 голов, подняв свою трансферную стоимость до € 6 млн. Что касается Сафонова, то он входит в четвёрку самых дорогих игроков из России и в тридцатку дорогостоящих вратарей мира. Черникову, Сперцяну и Агкацеву только предстоит завоевать место в составе «Краснодара», на троих у них 22 матча за основу.
У «Локомотива» возрастная группа воспитанников взрослее, и все шесть футболистов сыграли больше 30 матчей за основной состав. Жемалетдинов и Миранчук — более 100 игр. Дебютными голами в составе железнодорожников пока не отметились только Магкеев и Куликов. Баринов вместе с Антоном Миранчуком — самые дорогие игроки «Локомотива». Скоро по количеству игр за клуб Магкеева может догнать Рыбчинский (отстаёт на два матча).
В составе «Зенита» регулярно играют Кузяев, Кержаков, Сутормин, Круговой и Чистяков. Кравцов, Хотулёв и Одоевский недавно дебютировали за клуб, поэтому не сыграли больше шести матчей. Значительный вклад в успехи
Самым возрастным воспитанником «Спартака» является Илья Кутепов. За восемь лет в клубе защитник провёл 90 матчей, стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Учитывая текущее положение 28-летнего игрока, совсем скоро по числу игр его обойдут Максименко и Бакаев. Несмотря на большое количество сыгранных матчей (более 70), в составе «Спартака» никак не могут закрепиться Мелкадзе и Ломовицкий. А вот Рассказов, кажется, завоевал доверие Витории. Кроме этих игроков, португальский специалист привлёк к основе Игнатова (вышел в четырёх встречах) и Литвинова (две игры в запасе).
В числе воспитанников ЦСКА два вратаря: Акинфеев и его будущий сменщик — Тороп. 17-летний голкипер пока не дебютировал за армейцев, но дважды в этом сезоне находился в запасе. В прошлом году о себе заявил Вадим Карпов, сыгравший 25 матчей в чемпионате. В этом сезоне ЦСКА привлёк нападающего Яковлева, вышедшего в играх с «Динамо» и «Ростовом». Остальные являются важными игроками обоймы: Марадишвили, Кучаев, Заболотный, Чалов, Щенников.
Плиев, Морозов, Терехов и Лещук не выходили на поле в этом сезоне. К концу первого круга чемпионата цифру в 250 матчей в чемпионате России выбьет Шунин. Крайние защитники — Плиев и Морозов — не входят в планы Шварца. После летнего усиления Заурбек полирует скамейку, а Григорий не попадает в заявку команды на матчи. Кроме них пока проигрывает конкуренцию Евгеньев — вышел на одну минуту с «Уфой».
Отлично с игровым временем у Скопинцева. Он ударно начал чемпионат, отметившись двумя голевыми передачами в четырёх встречах. Четыре матча с первых минут, гол и ассист у Тюкавина. Благодаря яркому старту нападающий заслужил место в сборной России, как и Арсен Захарян, продемонстрировавший аналогичные показатели.
Что касается других воспитанников «Динамо», то Грулёв сыграл в общей сложности 47 минут, за основу дебютировал Кутицкий, а Галкин и Гладышев ждут своего шанса на скамейке запасных.
Павел Прохоров.