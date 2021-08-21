«Зениту» нужен вратарь. Кержакова и Одоевского мало для Лиги чемпионов
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Переход Андрея Лунева в «Байер» — один из самых неожиданных трансферов этого лета. Голкипер «Зенита» не согласовал с клубом условия нового контракта, поэтому в июле переехал в Леверкузен на правах свободного агента. В первых матчах немецкого сезона Лунев сидел в запасе, и по Telegram уже разлетелась информация о том, что
Ситуация нетипичная. С одной стороны, Лунев давно не прогрессирует, совершает немало результативных ошибок, пропустил половину прошлого сезона
В итоге в сезон чемпионы России вкатываются с неоднозначной вратарской линией: 34-летним Кержаковым, который никогда не считался
На данный момент номер один «Зенита» — Кержаков. Он воспитанник и
Статистика подкрепляет и визуальное впечатление. К примеру, в игре с «Локо» Михаил играл неуверенно и пропустил гол почти с нулевого угла от Смолова — к счастью для «Зенита», Федор находился в офсайде. Но Кержаков в том эпизоде из игры не выключался, так что этот гол стал бы одним из самых курьезных в сезоне и мог бы привести чемпионов России к поражению. А ведь это всего лишь РПЛ, где уровень сопротивления гораздо ниже, чем в Лиге чемпионов.
Тревожнее, что равноценной замены Кержакову нет. За спиной у него только 18-летние Одоевский и Бязров — безусловно, талантливые голкиперы, которых давно и по праву хвалят в юношеском футболе. Но у Даниила и Давида слишком мало опыта, чтобы рассчитывать на них всерьез, — на двоих они провели на взрослом уровне всего один матч (в последнем туре прошлого чемпионата Одоевский играл с «Тамбовом»). Представьте, что Кержаков по
Теоретически «Зенит» мог бы рассчитывать на 26-летнего Александра Васютина — в 2019 году клуб вернул своего воспитанника, надеясь в перспективе сделать его основным голкипером. Но весной, находясь в аренде в «Юргордене», Васютин получил травму и до сих пор не восстановился.
Что делать «Зениту»? Клуб задумался над проблемой еще после ухода Лунева. Сразу было ясно, что
Вообще «Зенит» не готов много платить за голкипера, так как это незапланированная трата. Но все готовые российские вратари стоят дорого, а в аренду клубы не хотят их отпускать, да и для «Зенита» на рынке всегда наценка. Но клубу
Ответ на вопрос, кто будет защищать ворота «Зенита» в Лиге чемпионов, еще открыт. Заявка на групповой этап закрывается в ночь с 2 на 3 сентября, и, скорее всего, до последнего дня
Гоша Чернов