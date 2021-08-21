ЦСКА просит за Влашича 10+20 млн евро. С «Миланом» прогресса в переговорах нет

Московский клуб требует 10 миллионов евро за аренду хорвата и 20 — за его выкуп. Таким образом, общая сумма трансфера должна составить 30 млн.

Переговоры для «Милана» складываются непросто, прогресса нет, однако итальянцы пока не отказываются от идеи все же подписать 23-летнего хавбека.