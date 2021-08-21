РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на стадионах «Рубина», «Сочи», «Ахмата» и «Ростова»

«Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено. Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", — говорится в сообщении лиги.