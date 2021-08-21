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14:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на стадионах «Рубина», «Сочи», «Ахмата» и «Ростова»

Четыре клуба РПЛ получили предупреждения о состоянии газона домашних стадионов.

Рубин
Сочи
Ахмат
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Источник: РИА "Новости"
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«Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения, действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова» временно приостановлено. Клубы должны принять меры по улучшению качества полей на домашних стадионах и сообщить о них Лиге. Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы Лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации", — говорится в сообщении лиги.

Согласно регламенту Тинькофф РПЛ, арены, у которых было временно приостановлено действие сертификатов, могут быть вновь допущены к проведению матчей Тинькофф РПЛ на основании положительного заключения комиссии РФС и РПЛ, которая проводит инспекционный контроль не позднее чем за 10 календарных дней до даты соответствующего матча.

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