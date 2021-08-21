«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).