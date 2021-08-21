ЦСКА — «Ахмат»: Дзагоев попал в стартовый состав армейцев
Сегодня, 21 августа, состоится матч ЦСКА — «Ахмат».
ЦСКА
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Сегодня, 21 августа, состоится матч ЦСКА — «Ахмат».
Встреча 5-го тура Российской
Команды определились со стартовыми составами:
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Дзагоев.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Уциев, Нижич, Карапузов, Тимофеев, Уткин, Бериша, Харин, Конате.
Московский ЦСКА в 4 матчах набрал 6 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской