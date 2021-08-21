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16:27 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев побил рекорд по количеству сыгранных матчей в чемпионатах России по футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в чемпионатах России. Вратарь вышел на поле в 490-й раз в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

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Источник: РИА "Новости"

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Сергею Игнашевичу, на счету которого 489 игр. Игнашевич выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку лидеров замыкает Сергей Семак (456 матчей), выступавший за «Асмарал», ЦСКА, «Москву», «Рубин» и «Зенит». Оба футболиста завершили карьеру игроков.

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Акинфееву 35 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду которого играет с 2003 года. В составе московского клуба вратарь стал шестикратным чемпионом и победителем Кубка России, семь раз выиграл суперкубок страны. Голкипер является обладателем Кубка УЕФА (2005). В составе сборной России Акинфеев становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, доходил до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Акинфеев является рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей «на ноль» (221), 16 раз он был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

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