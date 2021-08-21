У «Спартака» очень плохо с атакой. Ларссон не забивает, Соболева не узнать
Команда Витории упустила победу в Туле.
Команда Витории упустила победу в Туле.
«Спартак» в третий раз в этом сезоне РПЛ потерял очки, сыграв вничью с «Арсеналом» в Туле.
Руй Витория повторил тот стартовый состав, что был в победном матче с «Уралом» (1:0). В Туле сыграл и Жиго, несмотря на слухи о возможном уходе центрального защитника в «Торино». Соболев, не получивший вызов в сборную России, снова начал игру на скамейке запасных. Помимо того, в заявке
Что касается состава «Арсенала», то впервые в основе вышел Гулиев — и сразу против своей бывшей команды! Дмитрий Парфёнов, тоже бывший спартаковец, явно рассчитывал на повышенную мотивацию центрхава.
Витория продолжает использовать схему 3−5−2 (с Рассказовым в роли правого центрального защитника), которая по ситуации переходит в 3−4−3 — Ломовицкий поднимается к штрафной соперника и вместе с Ларссоном заполняет полуфланги. Предложения впереди у
Команда Парфёнова, пожалуй, была ближе к голу. По крайней мере, если считать момент, в котором Максименко совершил двойной сейв после ударов Ткачёва. Возможно, взятие ворот отменили бы после изучения повтора, так как до этого получил травму в единоборстве Джикия, но не факт, что судья нашёл бы фол с помощью с VAR.
«Спартак» до перерыва нанёс больше ударов — 7:4, но по попаданиям в створ была ничья 2:2. Передач на чужой трети команда Витории тоже сделала больше — 88:52. Тем не менее москвичи добились только того, что рано посадили на карточку Смольникова. Айртон (35 касаний мяча за 45 минут — лучший результат у красно-белых) давал приличную динамику на своём левом фланге, пусть и без реального выхлопа.
В начале второго тайма выяснилось, что судьи на VAR
Туляки хорошо оборонялись в среднем блоке, в том числе благодаря подвижности Гулиева, и на исходе часа матча Витория понял, что без замен «Арсенал» не дожать. Наоборот, по такой игре можно было упустить даже ничью, поскольку Максименко продолжал сейвами зарабатывать рейтинговые баллы для сборной России. Португальский тренер
Машина Витории двигалась тяжело, тем не менее сразу после замены Гулиева
Впрочем, выигрывал «Спартак» всего пять минут. Москвичи проиграли простой стандарт: скидка Радаковича не прошла бы, если бы Рассказов не поспешил бросить Хлусевича. Странные действия защитника. Очень активный, хотя и не всегда эффективный до того Хлусевич, в конце концов, наиграл на гол.
Второй тайм также остался за «Спартаком» по ударам — 14:7 (в створ — 5:2). Но настоящей мощи в атаке у
Анатолий Романов