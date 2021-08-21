ЦСКА мощно отпраздновал рекорд Акинфеева. Эджуке положил гол-красавец, а фанаты устроили топ-перфоманс

В матче с «Ахматом», в котором легенда ЦСКА Игорь Акинфеев установил уникальный рекорд РПЛ, ЦСКА очень долго раскачивался. Однако в концовке все-таки смог устроить настоящий праздник для своего капитана.

Ниже — основные события встречи.

После победы в Ростове-на-Дону Алексей Березуцкий сделал лишь одну замену в старте команды — вместо Константина Кучаева на поле появился Алан Дзагоев.

В составе «Ахмата» оказалось намного больше изменений. Самое интересное из них — появление Уциева. Ризван наконец залечил травмы и впервые с 13 марта 2020 года вышел в старте «Ахмата».

Матч в Москве начался с празднования невероятного рекорда Игоря Акинфеева, который стал единоличным лидером по количеству игр в РПЛ (490).

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене на матче ЦСКА — «Ахмат» | Источник: РИА "Новости"

В честь уникального достижения легенды болельщики ЦСКА подготовили карточки с датами каждого матча, проведенного Акинфеевым в РПЛ, и подняли их над головами. Вот одна из них.

«Ахмат» неожиданно бодро начал встречу: Конате здорово цеплялся за мячи, а Бериша нервировал Фернандеса на левом фланге. Тем не менее уже к 23-й минуте гости были вынуждены сбить свою спесь, потому что остались в меньшинстве. Полузащитник Евгений Харин, сидевший на желтой карточке, зачем-то грубо пошел в Фернандеса и подвел команду, нарвавшись на удаление.

После ЦСКА мог спокойно прибить грозненцев, однако клуб слишком робко действовал в большинстве. Из 75% владения мячом в первом тайме армейцы смогли выжать только один удар в створ. Да и то лишь благодаря индивидуальному мастерству Эджуке.

В перерыве Березуцкий поменял Мухина на Марадишвили, а чуть позже вместо Ахметова выпустил Яковлева. Второй тайм армейцы начали также осторожно и скучно, как и первый. Но к концу встречи все-таки включились. Сначала Эджуке стукнул в штангу, убежав в контратаку, а затем армейцы все-таки смогли открыть счет.

На 71-й минуте после удара Влашича Чалов подобрал отскочивший мяч и шикарно забросил его черпаком на дальнюю штангу. Там уже стоял 19-летний Яковлев. Кивком головы он забил свой дебютный гол за ЦСКА.

После долгожданного забитого мяча армейцы понеслись вперед и спустя всего четыре минуты Эджуке сочинил второй гол. Вингер на скорости сместился с правого фланга в центр и шикарным ударом послал мяч точно в дальний угол ворот Шелии.

В оставшееся время встречи ЦСКА уже спокойно перекатывал мяч, пока не дождался финального свистка.

«Ахмат» здорово держался большую часть встречи, компактно защищаясь и убегая в тревожные для хозяев контрвыпады. Особенно самоотверженно смотрелся Тимофеев — после неудачного падения и болезненных стыков Артем продолжал игру через боль, слезы и хромоту. Тем не менее ни его, ни «Ахмат» на концовку не хватило.