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22:19 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» победило «Урал» и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

Московская команда одержала четыре победы в пяти матчах.

Динамо
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским «Уралом» в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол забил получивший приглашение в сборную России 19-летний нападающий Константин Тюкавин (19-я минута).

В первом тайме полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви получил две желтые карточки за минуту и был удален главным арбитром Иваном Сиденковым. На 31-й минуте румын выставил локоть в борьбе с польским полузащитником «Динамо» Себастьяном Шиманьским, а затем грубо сыграл против хавбека Николы Моро.

Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с 1 очком занимает последнее, 16-е место. В следующем туре «Динамо» дома 27 августа сыграет с московским «Локомотивом», а екатеринбуржцы в этот же день примут «Ростов».

Урал
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
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