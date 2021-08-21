«Динамо» победило «Урал» и поднялось на первое место в чемпионате России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу со счетом 1:0 над екатеринбургским «Уралом» в матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Единственный гол забил получивший приглашение в сборную России 19-летний нападающий Константин Тюкавин (19-я минута).

В первом тайме полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви получил две желтые карточки за минуту и был удален главным арбитром Иваном Сиденковым. На 31-й минуте румын выставил локоть в борьбе с польским полузащитником «Динамо» Себастьяном Шиманьским, а затем грубо сыграл против хавбека Николы Моро.