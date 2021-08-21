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22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в РПЛ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в 5-м туре чемпионата России по футболу.

Крылья Советов
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Иван Сергеев на 33-й минуте.

С 4 очками «Крылья» идут на 14-м месте в турнирной таблице. «Сочи» (9) — на четвертом.

В следующем туре 26 августа «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Уфой», а «Сочи» также в гостях сыграет с московским «Спартаком».

Крылья Советов
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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