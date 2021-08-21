Гол Сергеева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в РПЛ

С 4 очками «Крылья» идут на 14-м месте в турнирной таблице. «Сочи» (9) — на четвертом.



В следующем туре 26 августа «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Уфой», а «Сочи» также в гостях сыграет с московским «Спартаком».