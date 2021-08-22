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09:47 (мск), источник: Газета.Ру

УЕФА обеспокоен состоянием газона на домашнем стадионе «Рубина»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил обеспокоенность состоянием газона на домашней арене казанского «Рубина», где в 2023 году пройдет Суперкубок УЕФА, сообщает «Бизнес Online».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В письме за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса отмечается, что проблемы с газоном были зафиксированы во время ответного матча Лиги конференций между «Рубином» и «Ракувом» (0:1).

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В УЕФА обратили внимание на то, что встреча проходила летом, когда климатические условия в Казани позволяют иметь футбольное поле высокого качества.

«Более того, “Рубин” — единственный клуб, который использует стадион и в текущем сезоне провел на нем всего два официальных матча, а это значит, что поле не испытывало высоких игровых нагрузок.

Подчеркнем, что матчи УЕФА настолько важны, что Суперкубок УЕФА должен проходить на поле с безупречным качеством», — говорится в сообщении организации.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, а также чемпионата мира 2018 года.

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Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». Он заявил, что на стадионе проводятся неспортивные мероприятия, в том числе свадьбы.

В ответ представители арены заявили, что футбольный клуб не платит аренду более года и их долг превышает 40 миллионов рублей, а также добавили, что на стадионе никогда не было собственной агрономической службы, поле всегда обслуживалось сторонними организациями.

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