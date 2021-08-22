УЕФА обеспокоен состоянием газона на домашнем стадионе «Рубина»

В письме за подписью генерального секретаря Теодора Теодоридиса отмечается, что проблемы с газоном были зафиксированы во время ответного матча Лиги конференций между «Рубином» и «Ракувом» (0:1).

В УЕФА обратили внимание на то, что встреча проходила летом, когда климатические условия в Казани позволяют иметь футбольное поле высокого качества.

«Более того, “Рубин” — единственный клуб, который использует стадион и в текущем сезоне провел на нем всего два официальных матча, а это значит, что поле не испытывало высоких игровых нагрузок.



Подчеркнем, что матчи УЕФА настолько важны, что Суперкубок УЕФА должен проходить на поле с безупречным качеством», — говорится в сообщении организации.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. На стадионе проходили церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани, церемония открытия чемпионата мира WorldSkills 2019, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года, а также чемпионата мира 2018 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--18f99c7aec6c8e945426" data-vnd="18f99c7aec6c8e945426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=18f99c7aec6c8e945426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал качество газона на «Ак Барс Арене». Он заявил, что на стадионе проводятся неспортивные мероприятия, в том числе свадьбы.