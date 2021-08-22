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09:54 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Спартака» отказался считать происходящее в клубе кризисом

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о неудачах клуба на старте сезона.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Не могу сказать, что в команде кризис. Конечно, когда команда не выигрывает — это всегда непросто. Но это не просто кризис, а своего рода испытание. Не люблю, чтобы в такой ситуации кто-то жаловался или плакал. Надо просто продолжать работать», — приводит слова тренера официальный сайт красно-белых.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

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Под руководством специалиста «Спартак» потерпел четыре поражения в семи матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее Витория заявил, что хочет поговорить о ситуации в клубе с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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