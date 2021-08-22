Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России против «Уфы».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России против «Уфы».
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России против «Уфы».
«Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть», — приводит слова Семака официальный сайт
Встреча между «Уфой» и «Зенитом», прошедшая в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Гамид Агаларов. У гостей мяч забил Малком.
Дзюба вышел на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Зенит» опустился на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и занимает теперь второе место с 11 очками. Уфимцы на 11-й строчке, имея в активе пять очков.
В следующем туре
«Уфа» в этот же день примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.