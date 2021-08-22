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10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Семак оценил игру Дзюбы в матче с «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России против «Уфы».

Зенит
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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8
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8
фотографий

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в матче пятого тура чемпионата России против «Уфы».

«Артем сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет. Сердар сегодня выглядел не так активно, как мы привыкли его видеть», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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Встреча между «Уфой» и «Зенитом», прошедшая в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Гамид Агаларов. У гостей мяч забил Малком.

Дзюба вышел на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Зенит» опустился на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и занимает теперь второе место с 11 очками. Уфимцы на 11-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре сине-бело-голубые дома принимают московский ЦСКА. Матч состоится 26 августа в 20:45.

«Уфа» в этот же день примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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