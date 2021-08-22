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30Ничья «Локо» и «Зенита»
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
13:12 (мск), источник: Sport24

Эмоциональная речь перед футболистами и реакция тренера «Уфы» Стукалова после ничьей с «Зенитом»: видео

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов произнес эмоциональную речь перед футболистами команды после домашней ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

Уфа
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Видео спича пресс-служба уфимцев опубликовала в социальных сетях.

«Во-первых, сейчас каждый к сектору подойдите. Болелы — все мы как одно целое. Курочка по зернышку клюет. Что сегодня смогли, то выжали. Я вам в раздевалке сказал: 50 на 50 до игры, две любые команды», — сказал Стукалов, после чего эмоционально с криком бросил бутылку с водой на газон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа» набрала 5 очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Зенит» (11) утратил лидерство и занимает вторую строчку, отставая от «Динамо» на 1 очко. В следующем туре клуб из Башкортостана 26 августа примет «Крылья Советов», а петербуржцы сыграют на своем поле с ЦСКА.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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