Эмоциональная речь перед футболистами и реакция тренера «Уфы» Стукалова после ничьей с «Зенитом»: видео

«Во-первых, сейчас каждый к сектору подойдите. Болелы — все мы как одно целое. Курочка по зернышку клюет. Что сегодня смогли, то выжали. Я вам в раздевалке сказал: 50 на 50 до игры, две любые команды», — сказал Стукалов, после чего эмоционально с криком бросил бутылку с водой на газон.