Эмоциональная речь перед футболистами и реакция тренера «Уфы» Стукалова после ничьей с «Зенитом»: видео

Видео спича пресс-служба уфимцев опубликовала в социальных сетях.
«Во-первых, сейчас каждый к сектору подойдите. Болелы — все мы как одно целое. Курочка по зернышку клюет. Что сегодня смогли, то выжали. Я вам в раздевалке сказал: 50 на 50 до игры, две любые команды», — сказал Стукалов, после чего эмоционально с криком бросил бутылку с водой на газон.
«Уфа» набрала 5 очков и занимает 11-е место в таблице чемпионата России. «Зенит» (11) утратил лидерство и занимает вторую строчку, отставая от «Динамо» на 1 очко. В следующем туре клуб из Башкортостана 26 августа примет «Крылья Советов», а петербуржцы сыграют на своем поле с ЦСКА.