Гамид Агаларов — открытие старта РПЛ: отнял очки у «Зенита» и стал лидером бомбардирской гонки

В субботу Гамид Агаларов забил «Зениту» (благодаря этому «Уфа» отвоевала ничью 1:1), и сравнялся с лидерами бомбардирской гонки РПЛ.

На счету 21-летнего форварда 4 гола в 5 матчах чемпионата. Столько же — у Александра Ерохина, Сердара Азмуна и Даниила Фомина. До «Зенита» Агаларов дважды огорчил «Динамо» (этого все равно не хватило для победы — 2:3) и забил «Нижнему» (2:1).

После гола в ворота действующего чемпиона Гамид дал небольшой комментарий — рад отличной результативности, но старается не думать о звездной болезни (не позволяет отец — экс-игрок «Анжи» Руслан Агаларов).

«Счастлив, только позитивные эмоции, игра была очень тяжелой, все отдали максимум сил и заработали важное очко. Что касается моей результативности, то если ты трудишься, это все приходит. Всевышний видит это, я каждый день его благодарю и прошу.



Звездная болезнь? Мой отец [Руслан Агаларов] сам играл и тренировал, он ни на секунду не дает задуматься об этом. Каждый день мне напоминает, что нужно усерднее работать, и я согласен с этим», — сказал Агаларов в эфире канала «Матч Премьер».

Агаларов — воспитанник «Анжи»: учился у Евсеева, подавал мячи Это’О и Роберто Карлосу

Карьеру Гамида ожидаемо запустили в Махачкале. Ведь его отец Руслан Агаларов — рекордсмен «Анжи» по количеству матчей в качестве игрока, а с 2015 по 2016 годы тренировал главную команду в РПЛ. Дядя Камиль Агаларов поднимался с командой из первого дивизиона, выигрывал бронзовую медаль чемпионата России-2012/13 и выступал в Лиге Европы.

«В те годы, когда в “Анжи” было много звезд, я подавал мячи на домашних матчах, в том числе своему дяде, — рассказывал Гамид. — Вообще этим занималась наша команда из клубной Академии, мы очень часто туда ходили. После игр оставался ждать дядю и ехал с ним домой.



Пару раз бывало, что заходил в раздевалку, видел всех этих звезд, но очень тушевался перед ними, некомфортно себя чувствовал: помню Это’О, Буссуфу, Виллиана, Траоре, Самба, Карлоса. Много было и российских звёзд: Жирков, Кокорин, Ионов, Ещенко, Габулов. Дядя даже приносил их футболки, я фоткался с самими игроками, но вот до автографов что-то не дошло дело. Надо еще сказать, наши дагестанские ребята неплохо смотрелись на их уровне, хотя это и неудивительно, потому что они тренировались с лучшими и благодаря этому прибавляли», — вспоминал форвард.

Дебют Гамида за «Анжи» состоялся еще при Вадиме Евсееве — тогда он ассистировал Магомеду Адиеву. 28 июля 2018-го форвард вышел на 80-й минуте матча против «Урала», а через три минуты махачкалинцы забили победный мяч и выиграли 1:0 — за 12 дней до этого Агаларову исполнилось восемнадцать лет.

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«У меня был, конечно, мандраж, но он со временем прошел. Я старался успокоиться, ведь защитники, которые против меня играли — такие же люди: они тоже ошибаются, их можно и нужно обыгрывать. Мне не нужно было тушеваться, и я очень быстро от этого отошел», — впечатления Гамида от первых матчей в РПЛ.

Агаларов перебрался в «Уфу» в начале 2020-го — тогда главным тренером команды был уже знакомый Вадим Евсеев (правда, в октябре его уволили из клуба) — у форварда остались о нем только положительные воспоминания.

«Я считаю, что прогрессировал при этом тренере, потому что играл при нем. Что бы ни происходило, он всегда был рядом с командой, общался с игроками. У меня остались только положительные эмоции от работы с ним, я его уважаю как тренера и человека. Уверен, он тоже внес вклад в мое становление как футболиста», — рассказывал Гамид.

К переходу в «Уфу» нападающего подтолкнула привлекательная клубная стратегия (растить молодых игроков и продавать в российские топ-клубы). Но к основе нападающего подпускали достаточно осторожно.

В этом сезоне Агаларов-младший все-таки заиграл: забил первые голы за «Уфу» и стал одним из открытий старта чемпионата.