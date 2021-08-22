Тюкавин: Приятно смотреть в таблицу и видеть «Динамо» на первом месте

«Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не стоит на этом зацикливаться. У нас есть ещё одна игра до перерыва. Обязательно будем готовиться сейчас к ней.

Наша дружба с Захаряном влияет на наше взаимодействие на поле. В моменте с голом мы пошли в прессинг на чужой половине поля. Хорошо отобрали мяч. Арсен выдал отличный пас вперёд. Оставалось только забить.



В матче с «Уралом» не удалось много забить. Одного гола хватило для победы, это радует. В следующем матче, значит, забьём эти моменты.



Рыков очень плотно играет, мы это знали. Мне скинули разбор его игры. Разобрали, как он действует против нападающих. Я просмотрел и старался чуть отваливаться от него, не прилипать.



Что касается болельщиков, конечно, 25 наших фанатов было слышно. Было приятно, что наши болельщики приехали и раскупили все гостевые билеты. Мы всегда чувствуем их поддержку", — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».