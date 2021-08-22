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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Краснодар»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги

Локомотив
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 5, 22.08.2021, 16:00

Локомотив-Краснодар-

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Лисакович, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Пабло, Миранчук, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Крыховяк, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.

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