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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам. В последнее время его активно критиковали за игровой спад.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьёзность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак, как одно целое. Вперёд, «Спартак»! — написал Соболев в своём «инстаграме».

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Спартак
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