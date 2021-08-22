Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

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«Я — спортсмен и моя задача — играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать, которую хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы, не переживаем?

Я домой прихожу и жена, ребёнок меня не узнают. Да, я повторюсь, я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но, выходя на поле, я стараюсь сделать всё для победы команды.

Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру… Пока нет ни того ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьёзность сложившейся ситуации!